"Lasst uns nicht im Stich!": Ukrainerin aus Nürnberg appelliert

Viktoriya Levynska aus Nürnberg hat seit zwei Tagen nicht geschlafen. Essen kann sie auch nicht. Zu groß ist die Sorge um ihre Verwandten in der Ukraine, die dort dem aktuellen Kriegsgeschehen ausgesetzt ist. Ihre 75 Jahre alte Mutter lebt in Riwne im Nordwesten des Landes, knapp 200 Kilometer entfernt von der polnischen Grenze. Rund eine Viertelmillion Menschen lebt hier.

Raketenangriffe in der Nacht

Erst am frühen Freitagmorgen um 4.00 Uhr hat Levynska wieder mit ihrer Mutter telefoniert, über das Internet. Bis auf kleine Unterbrechungen gehe das noch ganz gut, sagt die Ukrainerin. Die Seniorin berichtet von weiteren Raketenangriffen in der Nacht. Und auch am Tag gehen die Bombardierungen weiter. Immer wenn eine laute Sirene ertönt, begeben sich die Bewohner ihres Mehrfamilienhauses so schnell wie möglich in den gemeinsamen Keller und suchen Schutz. Viktoriya Levynskas Mutter schläft seit zwei Tagen in derselben Kleidung, um im Notfall so schnell wie möglich aufbrechen zu können.

Flucht gestaltet sich problematisch

Bereits seit zwei Wochen hat sie eine Notfalltasche gepackt, falls es schnell gehen und sie aus Riwne fliehen muss. Darin befinden sich zum Beispiel Medikamente, Verbandszeug, der Reisepass und eine Kleinigkeit zu Essen. Dinge, die man braucht. Gleichzeitig darf die Tasche nicht zu schwer sein.

Doch noch ist es nicht so weit. Viele Menschen vor Ort, die noch nicht die Flucht angetreten haben, so berichtet es Viktoriya Levynska, versuchen, Ruhe zu bewahren. Nicht leicht, wenn man die Druckwellen von einschlagenden Raketen am eigenen Leib spüre, meint sie. Ihrer 75 Jahre alten Mutter bleibe aber nicht viel mehr übrig. Sie sei gesundheitlich angeschlagen, eine Flucht zu Fuß komme nicht in Frage, ein Auto habe sie nicht. Der Griff zur Notfalltasche und der Aufbruch ins Ungewisse wäre die letzte Option. Denn bei einer Flucht ist die entscheidende Frage auch: wohin? Russland attackiert die gesamte Ukraine, so etwas wie einen sicheren Ort gibt es eigentlich nicht mehr.

Russische Angriffe auf ukrainische Infrastruktur

Dazu kommt, dass die russischen Angriffe gezielt sämtliche Infrastruktur zerstören. Viktoriya Levynska sagt, dass zuletzt der Bahnhof und der Flughafen von Riwne angegriffen worden seien. Dazu werden Brücken zerstört. Ein Entkommen wird so erheblich erschwert.

"Die Nato soll uns wenigstens Waffen schicken"

Seit 2004 lebt Viktoriya Levynska in Deutschland. Was in ihrer Heimat aktuell passiert, macht sie fassungslos und wütend. "Putin ist ein Psychopath, ein kranker Diktator. So etwas hatten wir vor 80 Jahren schon einmal." Ohne die Hilfe anderer Länder sieht sie schwarz für die Zukunft der Ukraine. Gleichzeitig versteht sie den Konflikt, in dem sich die Nato befindet. Zu klar war die Ansage Putins an das Bündnis, sich nicht in seinen Krieg einzumischen. Dennoch sagt sie: "Sie sollen gar keine Soldaten schicken, aber wenigstens Waffen, damit wir uns verteidigen können."

Ukraine kämpft für die Demokratie in Europa

Ihre Landsleute werden bis zum Letzten kämpfen, da ist sich Levynska sicher. Sie betont, dass es dabei aber nicht nur um die Ukraine gehe: "Wir kämpfen hier nicht nur für unser Land. Wir kämpfen für Europa, für die europäischen Werte, für die Demokratie! Es kann nicht sein, dass die Ukraine den anderen scheißegal ist. Es geht hier um mehr. Lasst uns nicht im Stich!" Ihrer Ansicht nach ist der russische Präsident zu allem fähig. Erst kommt die Ukraine, aber was dann?

Russisch-ukrainische Demonstration in Nürnberg

Am Donnerstag gab es am Nürnberger Kornmarkt eine große Demonstration "Für Frieden in der Ukraine". Weit mehr als 1.000 Menschen kamen, um ihre Solidarität zu zeigen, darunter auch viele Menschen mit ukrainischen Wurzeln. Die Betroffenheit ist groß. Nürnberg hat mit Charkiw eine Partnerstadt in der Ukraine.

Doch auch von Russen bekommt Viktoriya Levynska regelmäßig Nachrichten mit Solidaritätsbekundungen. Gemeinsam mit einer Russin hat sie für Samstag um 14.00 Uhr wieder eine Kundgebung angemeldet, wieder in Nürnberg, wieder am Kornmarkt, angrenzend zur Straße der Menschenrechte.

Diesmal hofft sie auf nochmal mehr Teilnehmer als am Donnerstag, um ein klares Zeichen in Richtung Russland, aber auch an die hiesige Politik zu senden. Denn sie sagt in aller Deutlichkeit: "Wenn uns Europa nicht hilft, dann legt Putin die Ukraine in Schutt und Asche."