"Lassen niemanden allein": Söder verspricht Flut-Opfern Hilfe

Dieser Artikel wir laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Angesichts der angespannten Hochwasserlage im Südosten des Freistaats haben der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) das besonders betroffene Berchtesgadener Land besucht. Beide zeigten sich betroffen über das Ausmaß der Zerstörung durch die Überschwemmungen. "Wir haben erlebt, wie viele Leute alles verlieren", sagte Söder in Schönau am Königssee. "Wie innerhalb von Sekundenbruchteilen ein Lebenswerk zerstört werden kann."

Söder: "Wir trauern um die Opfer"

Der Ministerpräsident fügte hinzu: "Wir trauern um die Opfer, wir beten mit den Angehörigen." Laut Landratsamt gab es im Landkreis zwei Tote. Eines der beiden Opfer sei an einer natürlichen Ursache gestorben, allerdings könne auch dies mit dem Unwetter zusammenhängen. Söder wünschte allen Betroffenen, dass sie gesundheitlich schnell auf die Beine kommen. Großen Dank sprach er allen Einsatzkräften aus. Sie leisteten "Übermenschliches".

Den Menschen in der Region sicherte Söder Hilfe der Politik zu: Sie könnten sich der Unterstützung sicher sein - langfristig beim Wiederaufbau der Infrastruktur aber auch ganz schnell durch persönliche Hilfen: Den Menschen, die "auf einen Schlag alles verloren haben", müsse kurzfristig geholfen werden, betonte er. "Wir lassen niemanden allein." Bereits am Dienstag werde das bayerische Kabinett darüber beraten.

Scholz: "Wir werden helfen"

Scholz betonte, es sei eine "große Katastrophe", die Deutschland gerade erlebe. Diese Herausforderung könne Deutschland nur insgesamt stemmen. "Wir werden unbedingt helfen", sagte er und erneuerte sein Versprechen, eine Soforthilfe auf den Weg zu bringen.

Er sei sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einig, dass diese Woche im Bundeskabinett dazu erste Entscheidungen getroffen werden. Nach der vorigen großen Flutkatastrophe seien fast 400 Millionen Euro für die Soforthilfe nötig gewesen. Der Bund werde seinen Teil dazu beitragen, dass Bund und Länder gemeinsam auch dieses Mal eine solche Summe aufbringen, betonte der Bundesfinanzminister. Beim Wideraufbau werde es um Milliarden gehen.

Lage teilweise dramatisch

Insbesondere der Landkreis Berchtesgadener Land wurde schwer von Hochwasser getroffen - eine Entspannung der Lage ist nach wie vor nicht in Sicht. Der Katastrophenfall gilt weiterhin, im Laufe des Tages regnete es erneut stark. Am Samstagabend hatten sintflutartige Regenfälle den Fluss Ache über die Ufer treten und Hänge abrutschen lassen. Die Lage war teilweise dramatisch: Sturzfluten ergossen sich über die Straßen, Keller liefen voll. In dem Ort Marktschellenberg war den Angaben zufolge der Ortsteil Scheffau von der Außenwelt abgeschnitten. Etwa 135 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen und in Sicherheit gebracht werden.

Rund 900 Hilfskräfte sind in Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg und Ramsau im Einsatz. Bis zu 500 Mal mussten sie bisher ausrücken. Mehrere Bahnstrecken wurden in Oberbayern gesperrt, Straßen sind blockiert. Der Schaden lässt sich nach Angaben von Kern noch nicht abschätzen. Dieser gehe aber in die Millionen, sagte er.

Wetterprognose: Es regnet weiter

Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes soll es im gesamten Alpenraum bis in die Nacht zum Montag ohne Unterbrechung weiter regnen. Dadurch drohen nach Angaben des Hochwasserdienstes auch in anderen Regionen in Bayern Hochwasser und Überschwemmungen, unter anderem in Passau, in München an der Isar und im Landkreis Altötting.

In Passau stiegen die Pegelstände von Donau und Inn nach Angaben der Stadt massiv. Uferpromenade und Parkplätze wurden überflutet. Die Polizei schleppe Autos in Ufernähe ab, die die Besitzerinnen und Besitzer trotz Hochwasserwarnungen nicht umgeparkt hatten. Anwohnerinnen und Anwohner brachten Hochwassersperren an ihren Grundstücken an. Straßen wurden gesperrt. Die Donau soll hier die Marke von acht Metern übersteigen.