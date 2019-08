01.08.2019, 15:28 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Bundeswehrpilot von Laser geblendet und verletzt

Ein Hubschrauberpilot der Bundeswehr ist am Montag beim Flug über Prittriching im Landkreis Landsberg am Lech von einem Laserstrahl geblendet worden. Der Pilot ist deshalb zurzeit nicht einsetzbar und in Behandlung. Die Kripo ermittelt.