Laserinstallation von Landshut: Hoffnung und Hilfeschrei

Künstler selbst stark von Einbußen betroffen

Lichtkünstler Andreas Juergens hat die Installation angebracht. Auch für ihn war dieses Jahr ein sehr bitteres. Statt wie sonst rund 20 Aufträge hatte er in diesem Jahr nur zwei kleinere Aufträge. Die finanzielle Unterstützung vom Staat würde gerade mal die Betriebskosten decken, aber nicht ausreichen um eine Familie zu ernähren, so Juergens.

Lichtinstallation soll Verbundenheit ausdrücken

Umso mehr freut er sich über den aktuellen Auftrag der Stadt. Er appelliert an Menschen, die es sich leisten könnten, Laserkünstler, Tanz- oder Musikgruppen bei Feiern zu engagieren. Sonst würden viele Künstler finanziell untergehen. Die Lichtinstallation würde zeigen, dass alle Menschen zusammengehören und sich unterstützen müssen. "Die ganzen Wirtschaftshilfen, die jetzt fließen, müssen auch von irgendwem erwirtschaftet werden. Keiner wird es alleine schaffen", so Lichtkünstler Andreas Juergens.

Strahlen sollen Alltag durchbrechen

Am besten könne man Lichtkunst-Installation bei Nebel oder leichtem Schneefall sehen, dann würde es in den Strahlen glitzern und funkeln, erklärt Lichtkünstler Juergens: "Die Strahlen sollen den Alltag durchbrechen. Die Gedanken von dem ablenken, was belastet. Sie sollen die Menschen erfreuen. Den Alltag durch eine Lichtbrücke brechen und die Menschen träumen lassen."