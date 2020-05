Laschet fordert "Rückkehr zu verantwortungsvoller Normalität"

Der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet, fordert Stufenpläne für die Wiedereröffnung von Kitas und Schulen sowie für den Breitensport. In der Montagsausgabe des "Münchner Merkur" sagte er wörtlich zum Thema Corona-Maßnahmen: "Es ist Zeit, dass wir wieder Perspektiven geben für Arbeitnehmer, vor allem aber für Familien und Kinder."

Gerade Kinder und Eltern litten im Moment in hohem Maße. Neben klaren Stufenplänen bräuchte es jetzt "möglichst bundesweite Standards" bei den Schutzkonzepten. Für die Gastronomie verlangte Laschet zumindest eine Perspektive.

"Gastronomie ist ein wichtiger Teil unserer Kultur. Wir brauchen auch hier zumindest gemeinsame Stufenpläne, die der gesamten Branche eine zeitliche Orientierung geben." NRW-Ministerpräsident Armin Laschet

Laschet fordert, Schäden der Schließungen in den Blick zu nehmen

Laschet rief die Länderkollegen vor der Beratung am Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel auf, stärker an die Folgen der Einschränkungen zu denken.

"Wir müssen im Blick behalten, dass wir durch den Lockdown, das Schließen, auch immense Schäden anrichten. Das sagen uns viele Ärzte, Sozialverbände, der Kinderschutzbund, auch Wirtschaft und Gewerkschaften." NRW-Ministerpräsident Armin Laschet

Deshalb brauche es jetzt eine "Rückkehr zur verantwortungsvollen Normalität".

Depressionen, Einsamkeit und Suizide als Folge des Shutdowns

Es gebe eben auch "Gesundheitsschäden, wenn wir nicht öffnen", so Laschet wörtlich: "Wir haben Kinder, die über Wochen nicht mehr in der Kita, in der Schule oder beim Kinderarzt waren – Fehlentwicklungen in manchen Familien sind jetzt unsichtbar. Wir haben Fälle von Depressionen, Einsamkeit, Suizide. Reha-Kliniken sind geschlossen."

Zuletzt hätten bayerische Ärzte gewarnt, dass Herzinfarkte verschleppt würden, weil Betroffene aus Angst vor Corona-Infektionen die Kliniken meiden. Das dürfe nicht sein.

Laschet erinnert an hohe Infektionszahlen in Bayern

Vorsicht sei immer richtig, "und Regionen in Bayern haben sicher aktuell noch eine andere Betroffenheit als etwa Nordrhein-Westfalen"; insgesamt gebe es aber nun durch niedrigere Infektionszahlen "Raum für mehr Eigenverantwortung".

Laschet forderte zudem im Gespräch mit dem "Münchner Merkur", die Grenze nach Frankreich zeitnah wieder zu öffnen. "Wir sollten schnell zu einer Öffnung der französischen Grenze kommen, bald nach Ende der Ausgangssperren in Frankreich am 11. Mai."

Der wirtschaftliche Wiederaufbau Europas gelinge nur mit offenen Binnengrenzen. Gerade an der Grenze zu Frankreich sieht der CDU-Vize und erklärte Bewerber um die Kanzlerkandidatur der Union, eine besondere Symbolik. "Es tut mir als Europäer im Herzen weh, wenn ich die gesperrte Europabrücke zwischen Kehl und Straßburg sehe."

Politik dürfe nicht nur auf Virologen hören

Die Politik mahnt Laschet an, nicht nur auf Virologen zu hören. Deren wissenschaftlicher Beitrag habe zwar einen großen Wert, aber

"Es ist zugleich schwierig, wenn die Politik die Einschätzung einzig der Virologen absolut setzt und sich virologische Empfehlungen dann häufig ändern: Schulen schließen oder nicht, Masken tragen oder nicht." NRW-Ministerpräsident Armin Laschet

In dieser Krise müsse man ganzheitlich wissenschaftsbasiert entscheiden. "Dazu brauchen wir auch Ethiker, Soziologen, Juristen, Volkswirtschaftler, die ihre Erkenntnisse einbringen können."