Lappersdorf: Ehepaar zu Hause überfallen und gefesselt

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag, 5. Juli, in ein Wohnhaus in Lappersdorf eingedrungen und haben ein darin lebendes Ehepaar überfallen. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet, waren mindestens zwei Männer an dem Überfall in der Hölderlinstraße beteiligt.

Mit Messer bedroht und gefesselt

Die Täter bedrohten demnach das ältere Paar mit einem Messer und zwangen die Frau, einen Tresor zu öffnen. Daraus erbeuteten die Täter Wertgegenstände und Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe. Dann fesselten die Eindringlinge das Ehepaar und flüchteten. Etwa eine dreiviertel Stunde später gelang es der Frau, sich zu befreien und mithilfe einer Nachbarin die Polizei zu rufen.

Großfahndung in der Nacht bleibt erfolglos

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen Verdachts des schweren Raubes und Freiheitsberaubung. Eine Großfahndung wurde noch in der Nacht eingeleitet – bisher erfolglos. Laut Polizei waren die beiden Einbrecher etwa 1,75 Meter groß und sprachen gebrochenes Hochdeutsch. Sie trugen vermutlich eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Lappersdorf oder der Hölderlinstraße bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Ehepaar wurde bei dem Überfall körperlich nicht verletzt, ein Rettungsdienst betreute den Mann und die Frau.