Langwierig: Hochwasserschutz in Bayern

Von der Planung bis zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen vergehen meist viele Jahre. Die Bürger, die in gefährdeten Gebieten wohnen, haben dafür in der Regel kein Verständnis. Bürokratie und fehlendes Personal in den darauf spezialisierten Ingenieurbüros und in den Ämtern sind nur ein Grund für die langwierigen Verzögerungen. Aktuell verschärfen zusätzlich fehlende Kapazitäten bei Baufirmen, Materialmangel und – damit einhergehend – stark steigende Preise die Situation.

Ein Beispiel: 18 Jahre von Planung bis Fertigstellung

Schwürbitz im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels: Eine 300 Meter lange Mauer soll den Michelau, zu dem Schwürbitz gehört, und die weiteren Ortsteile künftig vor Mainhochwasser schützen. 16,7 Millionen Euro hat die Mauer gekostet, finanziert aus Mitteln der EU, des Freistaates, des Bundes und der Gemeinde. Die Planungs- und Bauzeit betrug: 18 Jahre. Am Anfang war man noch von Kosten in Höhe von 4,5 Millionen Euro ausgegangen. Nicht nur Planungsänderungen, vor allem aber die immer weiter steigenden Baupreise haben die Kosten letztendlich fast vervierfacht.

Viele sind noch ohne Schutz

Ähnlich ist die Situation in Hallstadt bei Bamberg. Sollte hier das Wasser des Mains die Stadt überfluten, müsse mit einem Schadenspotential von rund 150 Millionen Euro gerechnet werden, erklärt das Wasserwirtschaftsamt in Kronach. Um das zu verhindern, plant die Stadt ebenfalls schon lange einen Schutzwall, genauer gesagt - seit 14 Jahren.

2016 wurde endlich der Planfeststellungsbescheid genehmigt. Vor einer Woche sind die ersten Bagger angerollt. Auch hier sind die Kosten von 8,5 auf 12,2 Millionen gestiegen. "Die lange Verfahrensdauer ist für uns schwierig gewesen", so Bürgermeister Thomas Söder (CSU). "Die Abläufe in Deutschland sind langwierig. Unser Appell: Es sollte schneller gehen, man sollte mit Nachdruck die Verwaltung aufrüsten im Bereich des Hochwasserschutzes und auch manche Verfahrensgänge überprüfen und die Kommunen entlasten, vor allem bei den steigenden Kosten."

Bei kleineren Gewässern dauert es noch länger

Richtig sauer ist Bürgermeister Roland Kauper (CSU) aus Scheßlitz. Bei ihm geht es um kein großes Gewässer wie dem Main, bei ihm geht es um einen Bach im Ortsteil Wiesengiech. Immer wieder hat er bereits bei Starkregen den Dorfkern überflutet. Das Wasserwirtschaftsamt stuft die Maßnahme mit einer niedrigen Priorität ein. Fast 20 Jahre ziehen sich Planung und Bau bereits hin. Für die Bürger von Scheßlitz unerklärlich, denn sie wurden bereits mehrfach von Wassermaßen getroffen.

Bürgermeister Kauper: "Wenn sie als Bürgermeister dann da unten stehen und die Sorgen und die Ängste der Leute sehen, dann wünschen Sie sich eigentlich: wir müssen schnell was tun, aber leider sind ja wir nicht derjenige, die hier allein reagieren oder regieren können, sondern wir brauchen die Wasserwirtschaft, wir brauchen den Freistaat, weil wir halt Gewässer 2. Ordnung und 3. Ordnung haben. Und für Gewässer 2. Ordnung, und das betrifft diesen Innerortsbereich, ist nun mal Wasserwirtschaft und Freistaat zuständig und da kommen wir eigentlich nicht vorwärts. Das ist unser großes Problem."

Lange Behördenwege

Drei Beispiele von vielen für die scheinbar endlosen Behördenwege: von der Planung eines Hochwasserschutzkonzeptes über die Einreichung von Planungsunterlagen, die wasserrechtliche Genehmigung, Umweltverträglichkeitsprüfung, Förderantragsstellung bis zur Baugenehmigung und ab einer gewissen Höhe kommt dann auch noch die europaweite Ausschreibung von Bauarbeiten dazu.

Gemeindetag kritisiert schleppende Verfahren

Vor allem das Personal in den Wasserwirtschaftsämtern müsste jetzt aufgestockt werden, um lange Planungszeiten für den Hochwasserschutz zu verkürzen, kritisiert Uwe Brandl, Bürgermeister von Abensberg in Niederbayern und Präsident des Bayerischen Gemeindetags. Auch müssten schlankere Verfahren entwickelt werden, um die Maßnahmen schneller umsetzen zu können. Hier sei der Staat gefragt, die Verfahrensschritte zu reduzieren. "Wir wissen seit langem, dass der Hochwasserschutz auf der Agenda steht, wir wissen, dass es ein wichtiger Belang ist, wir wissen, dass er kostenintensiv ist, wir wissen, dass wir jetzt handeln müssen", so der Gemeindetags-Präsident.

Kein hundertprozentiger Schutz

"Einen hundertprozentigen Schutz werde es nicht geben, so Brandl, aber wir müssen uns jetzt bemühen den bestmöglichen Schutz in einer vernünftigen Zeit umzusetzen." Zudem müsse sich der Freistaat klar zu seiner Verantwortung für Maßnahmen bei Gewässern 2. Ordnung bekennen. Hier könne es nicht sein, dass erst die Gemeinden 50 Prozent der erforderlichen Kosten aufbringen müssen, bevor der Freistaat mit Planungen beginne. Die Regierung sei in der Verantwortung und müsse die Kosten selbst aufbringen und handeln.

Zum Artikel "Hochwasser: Wie Sie sich am besten schützen können"

Umweltministerium sieht Kommunen in der Pflicht

Der Freistaat, so kontert der zuständige Umweltminister Glauber, investiere ständig in den Hochwasserschutz. In den letzten 20 Jahren seien es über drei Milliarden Euro gewesen, in den nächsten 20 Jahren noch einmal zwei Milliarden. Der Personalmangel in den Ämtern sei eine Folge der von Stoiber eingeleiteten Reformen, so Thorsten Glauber von den Freien Wählern. Sein Ministerium bemühe sich um den Aufbau des notwendigen qualifizierten Personals. "Wir unterstützen die Kommunen sowohl beim Gewässer 3. Ordnung, wie auch in der eigenen Verantwortung 1. und 2. Ordnung".

Je nach ihrer wasserwirtschaftlichen Bedeutung werden Gewässer in 1. und 2. Ordnung eingeteilt. Gewässer 1. Ordnung sind in Bayern die großen Flüsse von der Aisch, der Ammer, der Iller, Ilm, dem Lech, Main, der Pegnitz und Regnitz bis zur Salzach und der Waldnaab. Unter Gewässer 2. Ordnung fallen bestimmte Abschnitte der Abens, der Großen Vils, der Rott oder auch der Wolnzach und der kleinen Vils. Zu den Gewässern 3. Ordnung zählen die kleinen Bäche und Flüsse, meist innerorts oder im Umfeld von Gemeinden und Städten.

Geht es um Gewässer 1. und 2. Ordnung, ist der Freistaat für die Gewässerunterhaltung zuständig, bei Bundeswasserstraßen der Bund, für kleinere Gewässer sind es direkt die Kommunen.

Der Umweltminister spricht von einer Herkulesaufgabe, die gemeinsam gemeistert werden müsse. Das bedeute auch, dass Kommunen und deren Bürger mitziehen müssten. Um auch hier Hochwassermaßnahmen durchführen zu können, hat 2017 der Freistaat ein Sonderförderprogramm gegen Sturzfluten aufgelegt. Der Freistaat mache alles, was möglich sei, so Glauber.

"Wir beschleunigen, wir informieren noch genauer. Wir haben jetzt extra 'Kümmerer' an den Wasserwirtschaftsämtern installiert. Wir haben beim Gewässer 3. Ordnung die Förderung erhöht. Ich muss aber an die kommunale Familie appellieren: Gewässer 3. Ordnung, das kleine Gewässer, ist die Verantwortung der Gemeinde. Und da muss man auch in den Stadt- und Gemeindeparlamenten sich Gedanken darüber machen, was das bedeutet." Thorsten Glauber, bayerischer Umweltminister

Gewässerordnung zählt bei Zuschüssen

Über 70 Kommunen hätten bereits ihr Interesse am Förderprogramm bekundet, so das Ministerium. Bereits 2001 wurde das "Aktionsprogramm 2020" aufgelegt, das 2013 zum "Aktionsprogramm 2020plus" erweitert wurde. "Mit einem Gesamtvolumen von rund 3,4 Milliarden Euro sind die geplanten Vorhaben das bisher größte wasserbauliche Infrastrukturprogramm Bayerns", so das Landesamt für Umwelt.

Im Freistaat Bayern gibt es rund 4.200 Kilometer Gewässer 1. Ordnung und rund 4.800 Kilometer Gewässer 2. Ordnung. Für die Unterhaltung dieser Gewässer ist der Freistaat Bayern zuständig. An rund 1.300 Kilometern dieser Gewässer befinden sich Deiche, außerdem gibt es an rund 70 weiteren Kilometern Hochwasserschutzmauern.