Langweid erlebt nächsten Polizeieinsatz

Am Donnerstagabend erreichte die Polizeieinsatzzentrale in Augsburg der Notruf, dass ein Mann in Langweid (Landkreis Augsburg) mit einer Schusswaffe hantieren würde - um damit einer Geldforderung Nachdruck zu verleihen, heißt es seitens der Polizei. Daraufhin fuhren die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot in den Ort.

SEK gelingt Festnahme

Zwei Wohnungen wurden durchsucht. Eine Schusswaffe tauchte laut Polizei aber nicht auf. Der beschuldigte 47-Jährige habe zunächst die Flucht ergriffen, sei aber kurze Zeit später von den Leuten des Sondereinsatzkommandos (SEK) in einer Wohnung in der Nachbarschaft aufgegriffen und widerstandslos festgenommen worden. Noch befinde er sich in Polizeigewahrsam, über eine mögliche Freilassung werde heute Vormittag entschieden.

Zweiter Großeinsatz binnen zwei Wochen

Es ist der zweite Großeinsatz in Langweid innerhalb kurzer Zeit. Erst vor knapp zwei Wochen, am 29. Juli, waren drei Menschen in dem Ort in einem Mehrfamilienhaus erschossen worden. Verdächtigt wird ein 64-jähriger Sportschütze, der seine Nachbarn getötet und zwei weitere Menschen schwer verletzt haben soll. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.