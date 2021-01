Langlauf-Boom: Dem Corona-Frust einfach davon laufen

Erste Skating Schritte beginnen beim Zähneputzen

Der erster Schritt in Richtung Skating-Karriere ist eine Trockenübung. Tobias Angerer rät, sich einfach mal auf die Loipe zu stellen und das Körpergewicht von einen Bein aufs andere zu verlagern. Wer will kann auch Einbeinige - Balancierübungen machen. Ohne Ski geht das genauso – so wird das morgendliche Zähneputzen gleich zur Übungseinheit, gibt der Langlaufprofi als Tipp. Auch ein Kantentest ist sinnvoll, da beim Skaten die Innenkante belastet wird. Für die nächste Übung braucht es eine gespurte Loipe. Einfach einen Ski in die klassische Spur stellen und sich mit dem Anderen abdrücken und mal paar hundert Meter so fahren. So kriegt man ein Gefühl fürs Gleiten, ohne ein "Gefühl“ fürs Fallen zu entwickeln, sagt der Langlaufprofi Angerer. Bei der dritten Übung geht es ums lange Gleiten – ohne Stöcke nur mit den Ski geht es im V-Schritt voran. Das Gewicht auf ein Bein verlagern und dann mit der Innenkante des Skis auf das andere Bein abstoßen. Das zweite Bein folgt und das Gleiten beginnt.

Als letztes kommen die Stöcke dazu. Die einfachste Technik für den Anfang ist der Doppelstockeinsatz, die sogenannte 2:1-Technik. Dabei werden beide Stöcke im richtigen Rhythmus gleichzeitig mit dem Fuß immer parallel zum Führungsski in den Schnee gesetzt.