Langlauf-Boom trifft auf Lieferprobleme

Lieferkettenprobleme durch Corona-Lockdown

Doch wer jetzt durchstarten will, erlebt in Sportgeschäften oft eine böse Überraschung. Zum Saisonstart sind die Lager wie leer gefegt. Klaus Conrad von Sport Conrad in Penzberg nennt Lieferprobleme der Hersteller als Grund. Vor allem Langlaufschuhe seien für diese Saison so gut wie keine angekommen. Rund drei Monate habe die Produktion in Vietnam wegen Corona stillgestanden, so Conrad.

Da alle großen Hersteller dort produzieren lassen, gibt es jetzt nicht ausreichend Ware. Zusätzlich sind die Lieferketten ins Stocken geraten, auch jetzt, Monate danach, würden viele Container auf der Strecke bleiben. Die Mitarbeiter in der Langlaufabteilung von Sport Conrad können Kunden nur auf Januar vertrösten, dann sollen weitere Lieferungen eintreffen.

Skiproduktion soll wieder zurückkommen

Vom bayerischen Oberland bis in den Bayerischen Wald das gleiche Bild. Kaufwillige Kunden kommen nicht zum Zug, ob bei Schuhen oder Langlaufskiern. Spezielle Modelle und bestimmte Größen sind schon zum Saisonstart ausverkauft.

Franz Schönberger von Sport Schönberger in Langdorf bei Zwiesel hat sich schon vor vielen Jahren auf Langlaufsport konzentriert. Ihm sei klar, dass die Hersteller im Ausland kostengünstiger produzieren können. Doch er hoffe, dass die derzeitige Situation zu einem Umdenken führt. Schönberger baut darauf, dass Herstellerfirmen wieder mehr auf eine Produktion vor Ort oder zumindest in Europa setzen.