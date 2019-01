Langlauf-Weltelite in Oberstdorf zu Gast

Los geht’s am Mittwoch um 12 Uhr mit dem Massenstart der Damen. Am Donnerstag stehen dann der Verfolgungswettkampf über 10 Kilometer bei den Damen und über 15 Kilometer bei den Herren auf dem Programm. Insgesamt rund 10.000 Zuschauer erwarten die Organisatoren an beiden Wettkampftagen bei der Tour de Ski in Oberstdorf. Sie werden hautnah dabei sein, wenn die weltbesten Langläufer um wertvolle Punkte für den Gesamtweltcup kämpfen.

Damit bei der Großveranstaltung alles reibungslos abläuft, sind in Oberstdorf 450 ehrenamtliche Helfer im Einsatz – als Streckenposten, Parkeinweiser, im Rennbüro oder bei der Betreuung der Athleten. Regen und warmer Wind machten den Organisatoren in den vergangenen Tagen zu schaffen. Trotzdem hätten sie jetzt auf den Loipen fast optimale Bedingungen, sagt Organisationschef Florian Stern.

Ein Teil der Ausrüstung kommt erst in letzter Minute an

Die Tour de Ski ist für den Wintersportort Oberstdorf jedes Jahr wieder eine Herausforderung: Parallel zur Vierschanzentournee müssen die Verantwortlichen alles organisieren. Und da die Tour zuvor schon im italienischen Toblach und direkt am Vortag in Val Müstair in der Schweiz Station gemacht hat, kommt ein Teil der Ausrüstung erst in letzter Minute in Oberstdorf an.

Zum achten Mal ist Oberstdorf Austragungsort der Tour de Ski. Sie gilt als härteste und bedeutendste Langlaufserie der Welt. Die Athleten bestreiten sieben Rennen in nur neun Tagen in drei Ländern.