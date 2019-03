Langlauf-Event Skadi Loppet im bayerischen Wald

Am Wochenende findet eines der bekanntesten Skimarathon Events in Europa im bayerischen Wald statt: der Skadi Loppet. Zum 29. Mal kommen vom 16. bis 17. März über 2.000 Spitzen- und Hobbyläufer aus 22 Nationen ins Arberland zum Bretterschachten in Bodenmais (Lkr. Regen).

Königsdistanz über 42 Kilometer am Sonntag

Die Langläufer gehen über die verschiedenen Distanzen an den Start. Die Königsdistanz - über 42 Kilometer in der klassischen Technik - wird am Sonntag ausgetragen. Am Samstag startet das internationale Langlauf-Event mit dem Rennen über 32 Kilometer.

Optimale Schneebedingungen im bayerischen Wald

Die Wetter- und Schneebedingungen seien ideal, wie es vom Veranstalter heißt. Derzeit liegen noch 1,5 bis knapp 2 Meter Schnee, über 100 Kilometer Loipen seien präpariert. Das Besondere am Skadi Loppet sind die Massenstarts und dass Profis und Laien miteinander laufen.