Langjähriger CSU-Landtagsabgeordneter Manfred Christ gestorben

Im Alter von 80 Jahren ist Manfred Christ, der langjährige Landtagsabgeordnete und Aschaffenburger Stadtrat, gestorben. Das hat der CSU Kreisverband Aschaffenburg-Stadt auf seiner Webseite mitgeteilt. Über die genauen Todesumstände gibt es noch keine Informationen. "Wir verlieren einen guten Freund und eine herausragende Persönlichkeit", schrieb der Kreisvorsitzende Winfried Bausback in einem Nachruf.

Fast 50 Jahre lang im Stadtrat

Manfred Christ war der CSU 1958 im Alter von 18 Jahren beigetreten. Jahrzehntelang war er Vorsitzender des CSU Ortsverbandes Aschaffenburg-Stadtmitte. In den Stadtrat wurde Manfred Christ erstmals 1972 gewählt. Er behielt dieses Mandat fast 48 Jahre lang bis er es im Oktober 2019 aus gesundheitlichen Gründen auf eigenen Wunsch niederlegte. Sein besonderes Interesse galt vor allem den Fragen der Innenstadtentwicklung. Er sei nie bequem gewesen, weder für politische Gegner, noch für Behörden, noch für seine Fraktion, schreibt Bausback. Sein Antrieb sei immer gewesen, für "seine" Stadt und Region, für die Menschen etwas zu erreichen.

Vom Stadtrat in den Landtag

1990 wurde Manfred Christ zum ersten Mal in den Landtag gewählt. Dreimal wurde er über die unterfränkische Liste, einmal als Direktkandidat für den Stimmkreis Aschaffenburg- West wiedergewählt. Im Landtag war er unter anderem im Petitionsausschuss und im Wirtschaftsausschuss aktiv. Auch außerhalb der politischen Mandate war Manfred Christ in vielen ehrenamtlichen Funktionen für seine Heimat engagiert. Manfred Christ hat auch vielfältige Ehrungen erhalten, darunter 2004 den Bayerischen Verdienstorden und 2006 die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber.

