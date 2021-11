Langjährige Haftstrafe in Vergewaltigungsprozess

Wegen Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Nötigung seiner Ex-Freundin ist ein 26 Jahre alter Mann vom Landgericht Weiden zu acht Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Ziel des 26-Jährigen sei es gewesen, die Frau zu demütigen. "Dies geschah in einem Horrorszenario, wie man es sich schlimmer nicht vorstellen kann", so der Richter bei der Urteilsverkündung.

Gefesselt und nackt in den Wald gebracht

Ende März dieses Jahres hatte der Mann aus Schwandorf seine zehn Jahre ältere Ex-Freundin in ihrer Wohnung gefesselt und sie dann sexuell misshandelt, unter anderem mit einem Messer. Anschließend brachte er sie gefesselt, nur mit einem Bademantel bekleidet und mit zugeklebtem Mund zu seinem Auto. In einem Wald soll er sie mit einem Textmarker beschmiert haben. Außerdem musste sie sich nackt vor ihn knien. Er habe ihr angedroht, sie im Wald zu vergraben, hieß es. Bei der Tat machte er auch Fotos von der Frau, welche wichtige Beweismittel sind.

Tat soll lange geplant worden sein

Zurück in der Wohnung der Geschädigten soll der 26-Jährige sein Opfer dann die ganze Nacht über vergewaltigt haben. Die Zeugin habe glaubhaft gewirkt, so das Gericht, auch wenn sich das ehemalige Paar in einer Alkoholentzugseinrichtung kennengelernt hatte und beide rückfällig wurden. Durch zwei Polizeieinsätze im Vorfeld wurde deutlich, dass ihre Beziehung schon vor der Tat in der Krise war. Das Gericht geht davon aus, dass der Verurteilte die Tat lange geplant hatte.