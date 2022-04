Langes Warten auf Bayerns Windkraft-Plan - Der Druck steigt

Der Bund wartet seit Wochen auf den Windkraft-Plan aus Bayern. Und es ist völlig unklar, wann damit zu rechnen ist. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) wollte heute nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts auch auf Journalisten-Nachfrage keinen neuen Termin nennen. "Die Stellungnahmen in Richtung Bund werden verschickt, wenn sie fertig sind", antwortete er.

Eigentlich wollte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Windkraft-Plan des Freistaats noch im März nach Berlin schicken. Das hatte er dem Bundesklimaminister Robert Habeck (Grüne) Ende Januar bei dessen Besuch in Bayern versprochen. Beide Politiker einigten sich damals darauf, dass die bayerische Staatsregierung schriftlich darlegen wird, wie sie den Ausbau der Windkraft trotz der umstrittenen 10H-Regel voranbringen will. Bei einem Gespräch mit Wirtschaftsverbänden Ende März verwies Söder dann auf noch anstehende regierungsinterne Abstimmungen und kündigte einen Windgipfel mit Planungsverbänden an.

10H-Regel: Druck auf die CSU steigt

Der Druck auf den Freistaat steigt jedoch. Denn die Ampel-Koalition im Bund möchte zwei Prozent der Flächen für Windräder reservieren und droht damit, notfalls der 10H-Regel ganz die Rechtsgrundlage zu entziehen.

Hinzu kommen die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Durch die gestiegenen Gaspreise und durch den Wunsch nach einer geringeren Abhängigkeit von russischem Gas mehren sich die Forderungen nach einem Aus für die 10H-Abstandsregel. Auch die bayerische Wirtschaft wünscht sich inzwischen deutlich mehr Windräder in Bayern.

CSU-Landtagsfraktion berät über Ausnahmen

Am Mittwoch soll nun die CSU-Fraktion im Landtag, die bislang als strikte Verfechterin der Abstandsregel galt, über die Zukunft von 10H entscheiden. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zeigte sich nach der heutigen Kabinettssitzung zuversichtlich, dass CSU und Freie Wähler dann beim Thema Windkraft "zusammenfinden" werden. "Die Eckdaten liegen ziemlich klar auf dem Tisch", sagte der Freie-Wähler-Chef.

An der 10H-Abstandsregel solle demnach festgehalten werden - allerdings mit Ausnahmen. Die Staatsregierung will den Bau von Windrädern zum Beispiel in Waldgebieten und auf (ehemaligen) Truppenübungsplätzen sowie in sogenannten Vorranggebieten erleichtern. Für die Erneuerung und den Ausbau bestehender Anlagen soll es ebenfalls Ausnahmen geben. Das hatte auch Ministerpräsident Söder bereits in Aussicht gestellt.

Erneuerbare Energien: Nicht Bayern bremse, sondern der Bund

Insgesamt ist Bayern nach Meinung Aiwangers beim Ausbau der erneuerbaren Energien gut dabei. Bei der Photovoltaik sei der Freistaat "deutschlandweit führend". Ähnlich gut sehe es im Bereich Biomasse aus. "Es sind in aller erster Linie bundespolitische Eckdaten, die uns entweder die Luft lassen oder ausbremsen", kritisierte der bayerische Wirtschaftsminister. Er wirft der Bundesregierung vor, die umweltfreundliche Energieerzeugung durch kleine Wasserkraftanlagen im Freistaat zu gefährden.

Die EEG-Förderung für Wasserkraftanlagen mit einer Leistung bis 500 Kilowatt zu streichen, sei falsch. Damit würde der Neubau von kleinen Anlagen nicht mehr über das EEG gefördert. Und es gäbe für Betreiber von kleinen und größeren Anlagen unnötige bürokratische Pflichten, monierte Aiwanger. Dabei leisteten kleine Wasserkraftanlagen einen erheblichen Beitrag zur bayerischen Stromproduktion. Nach Berechnungen des Ministeriums produzieren rund 4.000 Anlagen mit einer Leistung von jeweils unter 1.000 kW in Bayern jährlich genug Strom, um rechnerisch rund 350.000 Haushalte zu versorgen. Aiwanger will daher im Bundesrat Korrekturen bei der Wasserkraftförderung vom Bund verlangen.

Aiwanger will Wasserstoff-Partnerschaft mit Schottland und Norwegen

Zur Sicherstellung von Bayerns Energieversorgung setzt Wirtschaftsminister Aiwanger für die Zukunft außerdem auf Energielieferungen aus Schottland und Norwegen. Mitte Juni will der Freie-Wähler-Chef in beide Länder reisen: "Ich werde versuchen, dort Wasserstoffpartnerschaften ins Leben zu rufen, um eben dann künftig auch unsere Energieversorgung über solche Nachbarländer, die befreundet sind, besser zu organisieren."

Als weiteren wichtigen Punkt, um die erneuerbaren Energien voranzubringen, nannte Aiwanger nach der Ministerratssitzung den Leitungsausbau. Zwar kümmere sich die Bundesnetzagentur um den Ausbau der großen Hochspannungsleitungen bis 2030. Zusätzlich müssten aber dringend auch die Verteilnetze ausgebaut werden. Das Kabinett hat daher eine Aufstockung der Personalkapazitäten in den bayerischen Genehmigungsbehörden beschlossen.

Mehr Personal für Netzausbau in Bayern

"Wo neue Windräder entstehen, müssen vielfach auch neue Leitungen gelegt oder gespannt werden", betonte Aiwanger. "Wir haben hierzu eine Taskforce eingerichtet." Die soll sich darum kümmern, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien gezielt dorthin kommt, "wo die Leitungen noch Kapazitäten haben, um am Ende nicht Windparks an einer Stelle zu haben und Stromleitungen an anderer".

Aiwangers Fazit beim Thema erneuerbare Energien ist daher eindeutig: "Man tut, was man kann. Wir haben aber bundespolitische Bremsen und die bayerische Bremse bei der Windkraft - die werden wir morgen, davon bin ich überzeugt, lockern."

SPD-Fraktion im Landtag will 10H abschaffen

Der SPD im bayerischen Landtag gehen die Pläne der Staatsregierung in Sachen Erneuerbare Energien und Klimaschutz dennoch nicht weit genug. Sie fordert in ihrem eigenen Klimaschutzgesetz, das heute erstmals im Landtag diskutiert werden soll, unter anderem eine Solarenergiepflicht bei Neubauten und einen erleichterten Windkraftausbau ohne 10 H-Abstandsregel.