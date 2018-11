Langer Einsatz für Feuerwehr: Brand in Hackschnitzel-Heizwerk

Die Feuerwehr war auch in der Früh noch an einem Heizwerk in Stadtbergen im Einsatz. Voraussichtlich bis Mittag müssen nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort noch Hackschnitzel aus der Anlage an der Stadtberger Sporthalle gelöscht werden. Dabei gehe es schätzungsweise um etwa 150 Kubikmeter Material, das nach und nach herausgenommen und gelöscht werden müsse, teilte Stadtbergens Feuerwehrkommandant Martin Rusch am Morgen mit.

Der Brand war am Sonntag gegen 8 Uhr gemeldet worden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte aus. Wegen der Rauchgasentwicklung bestand anfangs Explosionsgefahr.