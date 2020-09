Langenzenn: Montagsdemo gegen XXL-Gewächshaus

Ein mittelfränkischer Gemüsebauer aus dem Knoblauchsland will in Langenzenn im Landkreis Fürth auf einem zehn Hektar großen Gebiet Bio-Gemüse anbauen. Außerdem sollen neben Gewächshäusern eine Verarbeitungshalle, ein Heizkraftwerk, ein Wasserspeicher, Aufenthaltsräume für Mitarbeiter und Parkplätze entstehen. Das gesamte Areal soll etwa die Größe von 14 Fußballfeldern einnehmen. Im wenige Kilometer entfernten Ortsteil Keidenzell gibt es ebenfalls Pläne für den Bau eines großen Gewächshauses. Auch dort gibt es massiven Widerstand vieler Anwohner.

Regelmäßige Montagsdemos geplant

Viele Langenzenner sehen darin eine Zerstörung der Landschaft und Folgen für die Tierwelt und die Artenvielfalt. Der Bau sei eine "Mogelpackung mit Bio-Siegel", argumentieren sie. Einer der Initiatoren der Demo ist Thomas Ziegler, selbst Landwirt und CSU-Stadtrat. Er befürchtet, dass dadurch eine überdachte Fläche entsteht, die der gesamten Altstadt von Langenzenn entspricht.

Auch an diesem Montag werden wieder bis zu 150 Protestierende erwartet, so Thomas Ziegler. Der aktuelle Stand sei, dass bis jetzt noch kein entsprechender Bauantrag gestellt wurde. Teile der Hardhofer wehren sich vor allem gegen die großflächige Versiegelung landwirtschaftlichen Gebietes. Immens sei bei dem Projekt jedoch nicht nur der Flächenverbrauch, sondern auch der Wasser- und Energieverbrauch.

"Der Grundwasserspiegel fällt ständig." Thomas Ziegler, Langenzenner Stadtrat, CSU, gegenüber dem BR am 30.07.2020

Demonstranten zitieren Markus Söder

Im Juli erst sprach der bayerische Ministerpräsident von einer Agrarwende in Deutschland nach dem Vorbild Bayerns. "Agrarökologie statt Agrarkapitalismus könnte doch ein Weg sein für die Zukunft", so Markus Söder. Die Koalition aus CSU und Freien Wählern will zudem die Versiegelung der Fläche in Bayern mehr als halbieren – mit einem unverbindlichen Richtwert. Darauf verweisen jetzt die Langenzenner.

Der Gärtnermeister Johannes Höfler, der dort gerne bauen möchte, hingegen argumentiert, da Pflege und Ernte in den Anlagen automatisiert ablaufen sollen, müssten die Gewächshäuser so groß sein. Er hat zudem Pläne für ein Regenwasserspeicherbecken. Damit will er 85 Prozent seines Wassersbedarfs decken.

"Die Anlage müssen schon eine gewisse Größe haben, um eben auch hier mit Automatisierung zu arbeiten. Das heißt nicht, dass wir durch Automatisierung unsere Saisonarbeitskräfte ersetzen können." Johannes Höfler, 30.07.2020 gegenüber dem BR

Bei der letzten Demo Anfang September waren Langenzenner Stadträte aller Parteien vertreten.