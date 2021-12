Langenprozelten: Unbekannte versuchen, Geldautomaten zu sprengen

In einem Bankcontainer in Langenprozelten hat es in der Nacht auf Freitag eine Explosion gegeben. Laut Polizei versuchten Unbekannte, einen Geldautomaten zu sprengen. Ob es ihnen gelungen ist, ist noch unklar. Die Polizei fahndet nach den Flüchtigen.