Lange Tradition: Amorbacher Gymnasium mit eigener Prunksitzung

Der Rathausaal in Weilbach, kurz vor dem Start der Prunksitzung der Zwölftklässler: Aufgeregtes Abstimmen hinter den Kulissen, ein letztes Mal die Abläufe durchgehen, die Schüler wünschen sich gegenseitig Glück. Das erste Mal so aufgeregt war wohl die zwölfte Klasse 1986. Dieser fastnachtsbegeisterte Jahrgang hatte damals die Idee: Eine eigene Prunksitzung auf die Beine stellen. Neben dem Spaß könnten außerdem die Eintrittsgelder die Kasse für die Abiturfeier aufbessern. Inzwischen ist die Prunksitzung zur Schul-Tradition geworden. Immer an Fasching plant, organisiert und führt jede zwölfte Klasse an zwei Abenden eine Prunksitzung auf. Mit Büttenreden, Tänzen und Sketchen.

Auch Lehrer und andere Klassen machen mit

Das Motto dieses Jahr: "Chartshow". "Der rote Faden durch das Programm ist Musik von den 60er Jahren bis heute, die bei den vielen Tanzeinlagen – auch dem Lehrertanz – zur Geltung kommen", schmunzelt Schülerin Mathilda Adler aus der Q12, die in der Koordination dieses Jahr einige Aufgaben übernommen hat. 15 Programmpunkte sind es, moderiert und aufgeführt von den Schülern der 12. Jahrgangstufe. Es gibt aber auch Tänze von jüngeren Schülern und natürlich der allseits beliebte Lehrertanz. So ist ein fast vierstündiges Programm zusammengekommen.