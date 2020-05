Christi Himmelfahrt: Langes Wochenende - lange Staus erwartet

Nach der langen Corona-Zwangspause wollen viele Menschen wieder Ausflüge machen. Das zeigt sich auch auf den Straßen. Schon am vergangenen Wochenende waren vor allem die alte Kesselbergstraße am Walchensee oder die Zufahrtsstraßen zum Tegernsee oder Schliersee über Stunden dicht. Ähnliches erwartet die Polizei auch für das lange Wochenende.

Behinderungen auf der A95 und der B2

Obwohl die Bergbahnen erst Ende Mai ihren Betrieb wieder aufnehmen, rechnen die Beamten mit erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Garmischer Autobahn A95 und auf der Bundesstraße 2 Richtung Mittenwald. Das wird sich auf den Wanderwegen fortsetzen, warnt auch der Deutsche Alpenverein.

Lange Wartezeiten für Lkw-Fahrer Richtung Österreich

Im Nachbarland gilt seit Montag wieder ein Fahrverbot für Laster Wochenenden und Feiertagen, das während der Hochphase der Corona-Krise ausgesetzt war. In Deutschland gilt aber noch die freie Fahrt an Sonn- und Feiertagen. Deshalb kann es am langen Wochenende an den bayerischen Grenzübergängen lange Wartezeiten kommen. Die Polizei in Oberbayern wird versuchen, Lkw-Fahrer schon weit vor der Grenze auf Parkplätze und Raststätten zu leiten, um lange Rückstaus auf die Autobahnen zu vermeiden.