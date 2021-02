Lange Staus auf der A3 nach Lkw-Unfällen

Auf der A3 im Raum Regensburg haben gleich zwei Lkw-Kollisionen für lange Staus gesorgt. Auslöser war zunächst ein Unfall zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Ausfahrt Regensburg-Universität in Fahrtrichtung Passau, an dem drei Lkw beteiligt waren. Es entstand ein hoher Sachschaden, so die Polizei.

Zweiter Unfall im Rückstau

Für die Bergung der Lastwagen musste die Autobahn immer wieder kurzzeitig gesperrt werden, was einen kilometerlangen Rückstau verursachte. In diesem Stau stießen auf der Autobahnbrücke bei Sinzing dann erneut drei Lkw zusammen. Einer der Fahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Für seinen Lkw musste ein Ersatzfahrer organisiert werden, der das Fahrzeug wegbrachte.

Die Bergungsarbeiten an den Unfallstellen dauerten bis zum Abend an. Der Stau reichte im Maximum bis zur Ausfahrt Laaber zurück.