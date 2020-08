Lange Schlangen an Corona-Teststation in Passau

Die Corona-Teststation auf der A3-Rastanlage Donautal-Ost in Passau wird demnächst an ihre Grenzen kommen. Das prognostiziert Einsatzleiter Werner Kloiber von den Maltesern in Passau: "Der heutige Tag und das Wochenende werden eine Belastung am Rande für die Freiwilligen", sagte er dem BR. Bis 9 Uhr kamen bereits 700 Menschen an die Teststation.

Zwei Corona-Testzelte im Dauerbetrieb

Die Tendenz sei weiter steigend und werde heute noch die Maximal-Kapazität von 3.000 Covid-19-Tests erreichen, so Kloiber. Mittlerweile sind zwei Test-Zelte im Dauerbetrieb - eigentlich wollten sie sich abwechseln. Auch auf dem Parkplatz, auf dem die Urlaubsrückkehrer parken müssen, um dann zu Fuß zur Teststation zu gelangen, wird es demnächst eng. Die Polizei ist vor Ort und greift ein, wenn es nötig sein sollte.

Testpflicht gilt ab Samstag

Bereits am Donnerstag wurden 2.700 Tests an der Rastanlage Donautal-Ost durchgeführt. Am kommenden Wochenende wird noch mehr Andrang erwartet. Die Tests sind kostenlos und noch freiwillig. Ab diesem Samstag müssen sich Einreisende aus Risikogebieten dann testen lassen. Eine Liste dieser Gebiete wird auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts aktualisiert. Bei Zuwiderhandlung drohen empfindliche Geldstrafen. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekannt gegeben.

Die Station an der A3 in Passau ist eine von drei Teststationen an bayerischen Autobahn-Rastanlagen - sie ist rund um die Uhr in Betrieb. Aktuell arbeiten dort etwa 30 Ehrenamtliche in Schichten. Am Montag sollen Privatunternehmen übernehmen.