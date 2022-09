"Lange Nacht" - Feuerwehrleute zeigen, was sie können

Hunderte Feuerwehren in ganz Bayern haben am Samstag ihre Türen für die Öffentlichkeit aufgemacht – darunter viele Feuerwehren in Niederbayern und der Oberpfalz. Bei der "Langen Nacht der Feuerwehr" konnten sich Interessierte einen Eindruck verschaffen, was die Feuerwehrleute im Ehrenamt leisten. Unter dem Motto "Helfen ist Trumpf - Tag und Nacht" gab es verschiedene Vorführungen, Ausstellungen und Mitmach-Aktionen.

Rund 750 Besucher in Obertraubling

In Obertraubling im Landkreis Regensburg zeigte die Freiwillige Feuerwehr zum Beispiel, wie sie vorgeht, wenn es in einer Küche zu einem Fettbrand kommt, oder was zu tun ist, wenn die Feuerwehrmänner und -frauen zu einem Verkehrsunfall gerufen werden. Etwa 750 Besucherinnen und Besucher sahen sich das an.