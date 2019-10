"Lange Nacht der Wissenschaften" im Studio Franken

Das Studio Franken ist eine von über 350 Institutionen im Großraum Nürnberg, die bei der "Langen Nacht der Wissenschaften" am Samstag von 18.00 bis 1.00 Uhr Aktuelles und Faszinierendes aus der Welt der Wissenschaft, Forschung und Technik präsentiert:

Gut zu wissen: Experimente, Quiz und Interview mit Philip Häusser

Philip Häusser, Moderator des BR-Wissensmagazins "Gut zu wissen", zeigt spannende Live-Experimente und spricht mit dem Medieninformatiker Professor Florian Gallwitz von der Technischen Hochschule Nürnberg über das Thema "Automatische Gesichtserkennung". Außerdem können die Besucher bei einem Quiz mitraten und so ihr eigenes Wissen testen.

Bayern plus: Von der Song-Idee bis zum fertigen Schlager

Bayern plus, die digitale Schlagerwelle des Bayerischen Rundfunks, zeigt live im Hörfunkstudio, welche technischen Effekte die Qualität einer Aufnahme beeinflussen können – vom Hall bis zur nachträglichen Korrektur der Intonation. Ganz Mutige dürfen selbst ans Mikrofon.

Blick ins TV-Studio und ins Nachrichten-Zentrum

Im TV-Studio von "Frankenschau" und "Frankenschau aktuell" kommt modernste Technik zum Einsatz. Wie Regie und Redaktion diese Mittel nutzen, um Themen für die Zuschauer noch greifbarer zu machen, können Besucher hier live erleben. Außerdem erfahren die Gäste, wie im "Newsroom" Fernsehen, Hörfunk und Online zusammenarbeiten und Bilder, Videos sowie Texte für verschiedene Plattformen aufbereiten. Und auch die Problematik Propaganda und Falschmeldungen wird thematisiert: Oft ist es schwer zu erkennen, was glaubwürdig ist. Reporter zeigen, wie strittige Inhalte verifiziert werden und worauf jeder selbst achten kann.

Mobile Übertragungstechnik

Technikbegeisterte dürfen sich noch auf modernste Übertragungstechnik freuen: Der BR stellt seine aktuellen Übetragungswagen. Mit Ü-Wagen werden zum Beispiel aufwändige Musikkonzerte an unterschiedlichen Standorten aufgezeichnet oder live übertragen.

Technik-Trends und dreidimensionales Hören

Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es heute, Radio zu hören und fernzusehen? Im Digitalen Wohnzimmer gibt es Anregungen zu aktuellen Technik-Trends. Wer möchte, kann mit der BR-Fotobox in die Weiten des Universums eintauchen oder im BR-Labor das perfekte Programm mixen – und ein gratis Erinnerungsfoto davon mit nach Hause nehmen. Außerdem kann jeder den Unterschied zwischen einem modernen, dreidimensionalen Hörererlebnis und traditionellem Stereo "erhören".

Mit einem Ticket durch die Nacht

Karten für die "Lange Nacht der Wissenschaften" sind für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) an allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich. Für Kurzentschlossene gibt es an allen Veranstaltungsorten eine Abendkasse – auch im Studio Franken-Shop, der den ganzen Abend geöffnet ist. Das Ticket berechtigt zum Eintritt in alle teilnehmenden Institutionen, zur Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten VGN-Netz ab 12 Uhr sowie aller Sonderbuslinien. Der Bayerische Rundfunk ist mit der Sonderbuslinie "W06 Nürnberg Südwest", Haltstelle Marconistraße oder mit der U3 bis zur Gustav-Adolf-Straße (zirka 700 Meter Fußweg bis zum BR) zu erreichen.