Lange Nacht der Münchner Museen

Mit 50 Museen hat vor 20 Jahren alles angefangen. Mittlerweile beteiligen sich 90 Institutionen - Museen, Sammlungen, Kirchen und Galerien - an der Nacht der Münchner Museen. Auch das Amerikahaus ist dabei. Hier widmet man sich dem wohl berühmtesten Countrysänger Johnny Cash. Dank einer Jukebox kann man in seinen alten Songs schwelgen.

Im Kunstareal haben alle Pinakotheken und Museen geöffnet

Die Alte Pinakothek präsentiert sich in neuem Glanz, das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst hält für Wissbegierige "Uschebtis" (= Antworten) parat, während die Glyptothek Sonderführungen zum berühmten Barberinischen Faun bietet und zu später Stunde noch Herrenbesuch empfängt: Der Männergesangverein Barbershopchor Herrenbesuch sorgt für einen Abend mit charmanter Unterhaltung. Ebenfalls einen nächtlichen Besuch abstatten kann man dem Lenbachhaus, dem NS-Dokumentationszentrum oder der Hochschule für Film und Fernsehen, während man im Paläontologischen Museum den Archaeopteryx bestaunen und viel über die Entwicklungsgeschichte des Lebens lernen kann.

Münchner Geschichten werden erzählt

Wieder dabei ist ein besonderes "Musäum" an einem besonderen Ort: das Valentin-Karlstadt-Musäum mitsamt dem Turmstüberl laden zum Rundgang und zu einem Konzertmarathon mit G.Rag & den Landlergschwistern.

FC Bayern und flotte Autos

Im Münchner Norden gibt es an gleich zwei Orten eine Lange Nacht-Premiere: In der FC Bayern Erlebniswelt wird durch Ausstellungen und Führungen der Mythos FC Bayern dokumentiert, und die BMW Group Classic zeigt ihre sonst nicht öffentlich zugängliche Fahrzeugsammlung: Design-Ikonen, Prototypen und Einzelanfertigungen von BMW. Auch eine Isetta - Baujahr 1958 - ist zu sehen, liebevoll "Knutschkugel" genannt und der 507 von Elvis Presley.

Münchner Stadtmuseum und Jüdisches Museum sind geöffnet

Im Münchner Stadtmuseum locken nicht nur die Ausstellungen zur Münchner Geschichte, sondern auch ein außergewöhnliches Rahmenprogramm mit Führungen, Konzerten und Theater.

Das Jüdische Museum vis-à-vis öffnet ebenfalls das ganze Haus und lädt zu einer Verschnaufpause in das stimmungsvolle Café. Auf die Spuren von Fischern und Jägern begibt man sich im prächtigen Bau des Deutschen Jagd- und Fischereimuseums in der Neuhauserstraße, während das Bayerische Wirtschaftsarchiv, das Hauptstaatsarchiv oder das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Einblicke in Historie und Gegenwart gewähren. Durch verschiedenste Vorführungen und Führungen von Mitarbeitern wird nicht nur Geschichte lebendig, sondern man gewinnt auch einen Einblick in die alltägliche Arbeit der Institutionen.

Oldtimershuttle und Fahrsimulator

Den Wandel des Münchner Nahverkehrs kann man im MVG Museum erleben: Mit dem Oldtimershuttle geht es vom Odeonsplatz in die Ständlerstraße und zurück. Viele Exponate des Museums sind begehbar und versetzen den Besucher in eine andere Zeit. Wer möchte, kann sich sogar als U-Bahnfahrer am Fahrsimulator erproben.

Große Auswahl - kurze Wege

Eine große Auswahl und kurze Wege bieten auch die Häuser entlang der Prinzregenten- und Maximilianstraße: Das Bayerische Nationalmuseum wirft sich zur Museumsnacht wieder besonders in Schale, von hier aus gut zu Fuß oder per Shuttlebus erreichbar sind die Kirche St. Ludwig, die Sammlung Schack, das Museum Fünf Kontinente, die Monacensia im Hildebrandhaus, das Müller’sche Volksbad oder das Haus der Kunst und die Villa Stuck, wo überall neben den Ausstellungen auch Hausführungen oder Specials auf dem Programm stehen. Ein Gänsehaut-Erlebnis erwartet die Gäste im Sudetendeutschen Haus, wo sie von der "Prager Kriminacht" in die alte geheimnisvolle Stadt an der Moldau entführt werden.

Zeitgenossen und ganz neue Erfahrungen

Wer sich für zeitgenössische Kunst, Fotografie und aktuelle Kunstprojekte interessiert, für den wird das Kunstfoyer der Versicherungskammer Bayern, das MUCA - Museum of Contemporary Art, oder das Hotel Mariandl mit der Installation "Zimmer frei" eine Inspiration sein. Eine neue Erfahrung für die Gäste ist sicherlich die Ausstellung "Ein Hut, ein Stock, ein Oberteil" mit Tastführungen, Musik und Gebärdensprachtheater in der Galerie Bezirk Oberbayern.

Im Schwabinger Tor ist wieder das Künstlerkollektiv easy!upstream zu Gast, wo eine Auswahl von Arbeiten aus den Bereichen Skulptur, Installation und digitaler Ästhetik präsentiert wird.

Naturwissenschaft und Technik - vom Steinzeit- zum Computermensch

Neben Kunst und Kultur sind in der Museumsnacht auch Naturwissenschaften und Technik stark vertreten: Im Deutschen Museum lautet das Motto "Von der Steinzeit zur Mensch-Maschine – Eine Chronologie der Technik". Mit einem großen Sonderprogramm aus Führungen, Vorführungen, Science-Shows und einer Tanzperformance erwartet die Besucher eine Zeitreise zu den Meilensteinen der Technik - von der Metallgewinnung über die Entwicklung von Mikroskopen zum Cyborg.

Von hier aus heißt es "Einsteigen und Geschichte erleben" mit dem Rollenden Museum: Oldtimer pendeln von der Museumsinsel zum Verkehrszentrum auf der Theresienhöhe.

Kinderprogramm schon nachmittags

In manchen Museen beginnt die Museumsnacht schon am Nachmittag: Von 14 bis 18 Uhr wird für den Nachwuchs ein Kinderprogramm geboten: Von der Antike bis zum Design von morgen gibt es Führungen, Workshops und verschiedenste Mitmachangebote.

Eintrittskarte ist Fahrkarte

Alle Häuser sind mit extra eingerichteten Shuttlebussen der MVG miteinander vernetzt. Das Lange Nacht-Ticket kostet 15 Euro und gilt als Eintrittskarte in die beteiligten Häuser sowie als Fahrkarte für die Shuttlebusse und den MVV im Gesamttarifgebiet.