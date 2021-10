Lange Nacht der Demokratie: Viele Veranstaltungen in Oberfranken

In Oberfranken beteiligen sich heute unter anderem Bamberg und Bayreuth an der "Langen Nacht der Demokratie." In beiden Städten finden dabei mehrere Veranstaltungen statt, die zur Inspiration, Begegnung und Reflexion mit und über die Bedeutung von Demokratie anregen sollen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: "Was hält unsere Gesellschaft zusammen – in der Kommune, in Bayern, in Deutschland und in Europa?"

Lange Nacht der Demokratie im Kreis Bamberg: Viele Veranstaltungen

In Stadt und Landkreis Bamberg finden mehrere Workshops, Vorträge und Mitmachaktionen statt. Die Hauptveranstaltung im Bürgerhaus in Baunach startet mit einem theaterpädagogischen Stück des Chapeau Claque Theaters. Im Anschluss folgen eine Lesung des Sozialaktivisten Ali Can und eine Podiumsdiskussion zum Thema "Was hält unsere Gesellschaft zusammen?". Das gesamte Programm ist auf der Website von "Demokratie leben!" nachzulesen. Eine vorherige Anmeldung ist zur Teilnahme notwendig. Die Veranstaltung kann auch live im Internet verfolgt werden.

Podiumsdiskussionen, Zoom-Calls und Theater in Bayreuth

Auch in der Stadt Bayreuth finden viele Aktionen statt. Im RW21, der Stadtbibliothek und Volkshochschule, wird ein thematisch passendes Puppentheaterstück "Runde, bunte Welt der Kinder und Könige" gezeigt. Im Zuge einer "galaktischen" Jugendversammlung können Jugendliche via Zoom in Satellit-Live-Talkrunden des Stadtjugendrings mit Vertretern der Stadt zu unterschiedlichen Themen diskutieren. Außerdem veranstaltet die Uni Bayreuth eine Podiumsdiskussion zur Frage "Ist unsere Demokratie in Gefahr?". Weitere Informationen gibt es online auf dem Familienportal der Stadt Bayreuth.

Veranstaltungen auch in Marktredwitz und Mödlareuth

Die "Lange Nacht der Demokratie" findet in über 30 Kommunen in Bayern zeitgleich statt. Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft von Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Auch in Marktredwitz und Mödlareuth finden am Samstag Veranstaltungen zum Thema statt.