"Lange Nacht der Demokratie" startet in Nürnberg

Heute Nachmittag um 15 Uhr startet in Nürnberg die "Lange Nacht der Demokratie". Bei verschiedenen Programmpunkten können sich Besucherinnen und Besucher bis 1 Uhr nachts mit dem Thema Demokratie auseinandersetzen, teilt die Stadt Nürnberg mit.

Demokratie: ernsthaft und kurzweilig

Demnach umfasst das Programm 53 Bausteine mit "ernsthafter Auseinandersetzung" zum Thema sowie rund 60 "kurzweilige persönliche Impulse von Nürnbergerinnen und Nürnbergern". Die Themen lauten unter anderem "Demokratie verteidigen", "Demokratie erinnern" und "Demokratie bilden". Diese Impulse stammen laut Mitteilung von der Israelitischen Kultusgemeinde bis hin zu Studierenden.

Bei der "Langen Nacht" können sich die Besucher auch weiter mit dem kontrovers diskutierten Thema "Pflichtjahr für junge Menschen" auseinandersetzen. Dabei sollen sowohl Pro- und Contra-Argumente gesammelt, als auch darüber abgestimmt werden.

Licht- und Ton-Show am Gewerbemuseumsplatz

Als besonderer Programmpunkt ist ab 20.30 Uhr eine Licht- und Ton-Performance am Gewerbemuseumsplatz geplant, heißt es in der Mitteilung weiter. Die drei Künstlerinnen Sabrina Zeltner, Hannah Gebauer und DJane "double u cc" reagieren demnach live und in Echtzeit auf die Stimmungen auf dem Platz, auf die Musik und die Geräusche.

Musikalisch soll es auch bei der Tanz-Party der KulturKellerei im Fabersaal des Bildungszentrums zugehen: "mit tanzbaren Songs – für Demokratie, Engagement und Menschenrechte, gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit aller Art".