"Lange Nacht der Demokratie" in München: Debatte mit Alpenblick

BR-Moderatorin Janina Böhm wirkt heute gegen 16 Uhr noch ganz entspannt. Wenige Minuten später geht es mit einer Gruppe von Kindern auf 80 Meter Höhe mit dem Riesenrad "Umadum" im Münchner Werksviertel. Höhenangst? "Nein, ich hab‘s noch nicht gemerkt, mal sehen, wie es oben ist."

Bürger-Begegnung: Was ist Demokratie?

Die Fahrt mit dem Riesenrad ist Teil der "Langen Nacht der Demokratie", die heute in rund 30 Kommunen im Freistaat stattfindet. Initiiert wurde die Aktion unter anderem vom Wertebündnis Bayern. Die Idee: Bürgerinnen und Bürger sollen zusammenkommen und über demokratische Werte diskutieren - und in München ganz nebenbei die herrliche Aussicht bis in die Alpen genießen. In den Gondeln des Riesenrads "Umadum" warten unter anderem Moderatorinnen und Moderatoren des Bayerischen Rundfunks.

Kinder diskutieren über Politik

BR-Moderatorin Janina Böhm etwa ist rund 15 Minuten mit einer Gruppe von Kindern in der BR-Gondel unterwegs. Es geht um das Thema Pressefreiheit und die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten. Die Kinder sollen Themen nennen, zu denen sie gerne mehr Infos hätten.

Ein Bub meint, die "ganzen Corona-Regeln", weil er gar nicht mehr wisse, wo er jetzt eine Maske tragen müsse und wo nicht. Ein anderer findet die Parteien verwirrend – jede stünde für etwas anderes und er wisse nicht, "welche die beste ist."

Böhm moderiert den Nachrichtenpodcast "Frag mich!" des Bayerischen Rundfunks. Kinder dürfen dort ihre Themen per Sprachnachricht einbringen. Die Moderatorin geht diesen dann mit ihren Kollegen auf den Grund.

Besucher dürfen Journalisten auf den Zahn fühlen

Sie findet die Aktion wichtig, weil "ein bisschen Misstrauen" gegenüber Journalistinnen und Journalisten entstanden sei. Die Veranstaltung bringe sie mit ihren jungen Hörerinnen und Hörern in Kontakt.

Seit 19.30 Uhr läuft das Erwachsenenprogramm am Umadum. Unter anderem fahren die BR-Moderatoren Hannes Ringlstetter und Caro Matzko in den Gondeln mit. Auch BR24-Moderator Stefan Einöder ist dabei. Vor seiner Fahrt war er gespannt auf die Fragen der Passagiere: "Ich würde mich sogar freuen, wenn wir auch ein bisschen kritisch über unsere Arbeit reden könnten. Wenn da kritische Nachfragen kämen und ich erklären könnte: So ist das und so ist das nicht. Und wenn man dazu beiträgt, mehr Vertrauen in unsere Demokratie, in unsere Pressefreiheit zu gewinnen."

Die Lange Nacht der Demokratie am Münchner Umadum läuft heute noch bis etwa 24 Uhr.