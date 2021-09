"Lange Nacht der Demokratie": Diskutieren, slammen und tanzen

Die Liste der Kommen, die sich an der "Langen Nacht der Demokratie" beteiligen, ist lang. Sie reicht von Bayreuth in Oberfranken über Regensburg in der Oberpfalz bis zum oberbayerischen Traunstein. Und natürlich sind unter den 30 Kommunen und Landkreisen auch größere Städte wie Augsburg oder Würzburg vertreten. Aber auch Gemeinden wie Gröbenzell oder Raubling bieten am 2. Oktober, am Vorabend des Tages des Deutschen Einheit, Programm für die Demokratie.

Vielfältiges Programm

Und dieses Programm, das nun vorgestellt wurde, ist vielfältig. In Zusmarshausen zum Beispiel widmet sich eine Diskussionsrunde der Frage, auf welcher Basis unsere Demokratie steht. In Erlangen finden 16 Veranstaltungen verteilt über die ganze Stadt statt – darunter Vorträge, Filmvorführungen und Tanzvorstellungen. Und in Schwabach dürfen Poetry Slammer spontane Liebeserklärungen an die Demokratie kreieren.

In München findet die "Lange Nacht der Demokratie" am und im Riesenrad Umadum am Ostbahnhof statt. Neben Freifahrten mit der Gondel gibt es ab 15 Uhr Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien. Das Abendprogramm startet mit einem Auftakt um 18 Uhr im München Hoch5. Ab 20 Uhr drehen sich die Gondeln dann mit Workshops und Gesprächen für Erwachsene.

In der BR-Gondel des Riesenrads kommen Besucher mit Journalisten des Bayerischen Rundfunks ins Gespräch: Von 16 bis 18 Uhr stellen sich die jungen Hosts des neuen Kindernachrichtenpodcasts "Frag mich!" den Fragen von Kindern und Jugendlichen. Abends diskutieren Elisabeth Kagermeier, BR24 #Faktenfuchs, Stefan Einöder, BR24, und Hannes Ringlstetter über ihre Arbeit und ihre Werte.

Jeder ist eingeladen

Teilnehmen an den bayernweiten Veranstaltungen kann jeder – ohne Anmeldung und kostenlos. Was in Ihrer Gegend in der "Langen Nacht der Demokratie" – die übrigens in Nürnberg schon um 11 Uhr vormittags beginnt – los ist, finden Sie auf der Veranstaltungswebseite.

"'Die Lange Nacht der Demokratie' ist ein guter Ansatz, um gemeinsam über Demokratie nachzudenken und uns klar zu machen, was für ein kostbares Gut wir mit ihr haben." Landtagspräsidentin und Schirmherrin Ilse Aigner (CSU)

Hinter dem Aktionstag steht eine ganze Reihe von Projektpartnern wie Universitäten, Jugendring und die Landeszentrale für politische Bildung. Auch der Bayerische Rundfunk zählt zu den Unterstützern. "Demokratie funktioniert nur, wenn Menschen auch mitmachen und sie erleben können", sagt Ilse Aigner und deshalb dankbar, dass sich so viele Kommunen beteiligen.