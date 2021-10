Lange Nacht der Demokratie – Bayern feiert die Deutsche Einheit

Der Tag der Deutschen Einheit wird in Bayern vor allem am Samstag gefeiert. An der "Langen Nacht der Demokratie" beteiligen sich über 30 Kommunen und Landkreise aus allen bayerischen Regierungsbezirken. Eine knappe Woche nach der Bundestagswahl sollen die Menschen ins Gespräch kommen, über Demokratie diskutieren und ihre Erfahrungen austauschen.

Demokratie ist nicht selbstverständlich

Die Organisatoren, das Netzwerk Politische Bildung sowie viele Verbände und Stiftungen haben ein buntes Programm zusammengestellt: Von Coburg bis Rosenheim können Menschen auf zahlreichen Veranstaltungen, filmischen und musikalischen Darbietungen sowie Mitmachangeboten die Bedeutung der Demokratie für unsere Gesellschaft erfahren: Was macht eine Demokratie aus und wie können sich Menschen daran beteiligen?

Schirmherrin des Projekts, das pandemiebedingt im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte, ist Landtagspräsidentin Ilse Aigner. "Allein der Wahlkampf zeigt, dass unsere Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist: Wenn auf Plakaten oder bei Demonstrationen offen zu Gewalttaten aufgerufen wird, sind das keine harmlosen Aktionen, sondern tägliche Angriffe auf unsere Demokratie", sagte Aigner am Mittwoch in München. "Konkret heißt das: Jede und jeder muss sich verantwortlich fühlen und jeden Tag aufs Neue für unsere Demokratie einstehen."

Poetry Slam und Demokratie-Speed-Dating

In Nürnberg findet unter anderem ein Poetry Slam, ein Anti-Fake-News-Workshop und zahlreiche Diskussionsrunden statt. In Würzburg können sich Interessierte bei einem "Demokratie-Speed-Dating" über die Bedeutung der Demokratie austauschen oder an einem Graffiti-Workshop teilnehmen. Im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg findet ein großer Bürgerdialog statt und in Aichach in Schwaben informiert eine von Schülern mitgestaltete Wanderausstellung über Freiheitsrechte unter dem Motto "Freiheit und ich".

Die meisten Veranstaltungen in Bayern finden in Oberbayern und Mittelfranken statt. Unter der Homepage www.lndd.de kann man sich einen schnellen Überblick über alle teilnehmenden Kommunen machen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sollte man sich vorher für die Veranstaltungen anmelden.

Mit BR-Journalistinnen und Journalisten im Riesenrad diskutieren

Auch der Bayerische Rundfunk ist bei der langen Nacht der Demokratie vertreten: Im Münchener Werksviertel. Am Riesenrad gibt es nicht nur Freifahrten. In einer der Gondeln können Besucher auch mit dem Bayerischen Rundfunk ins Gespräch kommen und mit Journalistinnen und Journalisten über deren Arbeitsalltag und die Rolle der Medien in der Demokratie diskutieren. Die Gesprächsrunden werden am Samstagabend von Kabarettist Hannes Ringlstetter und Caro Matzko moderiert.

Beim Haupt-Festakt am 3. Oktober in Halle in Sachsen-Anhalt präsentieren sich die Bundesländer, Verfassungsorgane und die Stadt. Zusätzlich werden im Rahmen der Feierlichkeiten aus jedem Bundesland zwei Einheitsbotschafter ernannt. Aus Bayern reisen dafür der Vorsitzende des Bayerischen Trachtenverbands, Max Bertl aus Weilheim-Schongau und die oberfränkische Landwirtin Anneliese Göller nach Halle. Sie wollen beschreiben, was für sie die Deutsche Einheit bedeutet und was ohne sie nicht möglich gewesen wäre.