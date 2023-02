Lange Haft für Vater wegen Totschlags seines Babys

Knapp ein Jahr nach dem Tod eines Babys in einer Asylbewerberunterkunft in Oberammergau hat das Landgericht München II den Vater zu einer Haftstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt. Es sprach den 26 Jahre alten Roman P. des Totschlags schuldig. Laut Urteilsfeststellungen hatte er das damals fünf Wochen alte Mädchen im Februar 2022 kräftig und mehrmals geschüttelt, wobei es mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand geschlagen sein soll.

Baby starb mit schwersten Verletzungen an Kopf und Oberkörper

Der Säugling erlitt ein Schütteltrauma, ein Schädel-Hirn-Trauma und weitere schwerste Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Er starb noch am selben Abend. Das Gericht erklärte, dass es andere Täter oder Ursachen für die schweren Verletzungen ausschließen könne - auch die Kindsmutter oder eine andere Tochter, die der Angeklagte ins Spiel gebracht habe.

Zum Prozessauftakt hatte der 26-Jährige bestritten, seine Tochter bewusst getötet zu haben. Er habe sie zwar geschüttelt, aber schon vorher sei ihr Blut aus der Nase getropft. Das habe er beim Wickeln gemerkt. Aus Schock habe er sie ruckartig geschüttelt und ihren Namen gerufen. "Ich habe versucht, sie zu wecken und zu schütteln", sagte er zu Prozessbeginn.

Gericht: Mann hat Tod des Säuglings billigend in Kauf genommen

Das Landgericht wertete das jedoch so wie die Staatsanwaltschaft in der Anklage als Totschlag. Der Mann habe den Tod des Säuglings billigend in Kauf genommen, heißt es in einer Mitteilung. Als die Atmung des Kindes bereits ausgesetzt hatte, habe er Rettungsbemühungen entfaltet - allerdings nur, um die Tat gegenüber der Mutter zu verdecken, so die Überzeugung des Schwurgerichts.

Ein Tatmotiv konnte das Gericht nicht finden. Es habe keine Anhaltspunkte für einen besonderen Anlass gegeben, erklärte es. Der Moldauer und seine Familie waren 2021 aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und lebten zum Tatzeitpunkt am 28. Februar 2022 in einer Unterkunft in Oberammergau. Zugunsten des Angeklagten werde gewertet, dass er bislang nicht vorbestraft war. Zu seinen Ungunsten spräche, dass er gegenüber seiner Tochter in besonderer Schutzverpflichtung stand.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Das Gericht ging davon aus, dass der Mann den Tod des Mädchens billigend in Kauf nahm. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Verteidigung, Nebenklage und Staatsanwaltschaft können innerhalb einer Woche Revision zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe einlegen. Der 26-Jährige sitzt weiter in Untersuchungshaft.

Mit Informationen von dpa