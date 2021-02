Langdorfer Bürgermeister und gesamter Gemeinderat in Quarantäne

In der Bayerwaldgemeinde Langdorf im Landkreis Regen müssen nach einer Gemeinderatssitzung der Bürgermeister, der gesamte zwölfköpfige Gemeinderat sowie der geschäftsleitende Beamte und der Kämmerer in 14-tägige Quarantäne. Das hat Bürgermeister Michael Englram dem BR bestätigt. Betroffen ist auch ein knappes Dutzend Zuhörer.

Infizierter hatte zuerst negativen Test

Anlass der vom Gesundheitsamt verordneten Quarantäne war ein infizierter Gemeinderat, der aber zunächst einen negativen Test bekommen hatte und erst später einen positiven. Die Gemeinderatssitzung hatte in der Schulturnhalle stattgefunden, mit Abstand und FFP2-Masken. Außerdem lief ein Luftreinigungsgerät, das aber für die Größe der Turnhalle nicht ausreichte, so der Bürgermeister. Deshalb habe man zusätzlich Abstand gehalten und Masken getragen.

Kein "Raustesten" möglich

Dennoch bleibt den Betroffenen die Quarantäne nicht erspart, aus der sie sich als Kontaktpersonen 1 auch nicht mit negativen Testergebnissen "raustesten" können. Der Bürgermeister und das betroffene Rathauspersonal arbeiten jetzt im Homeoffice.

Auch in Neuburg: Stadtrat tagt in voller Besetzung

Im oberbayerischen Neuburg an der Donau hatte es vor zwei Wochen heftige Diskussionen über genau dieses Thema gegeben. Denn der Stadtrat will dort auch in der Corona-Pandemie weiter in voller Besetzung tagen. Abstand und ein detaillierter Lüftungsplan sollen die Mitglieder dort schützen, hieß es aus der Stadtverwaltung. Außerdem solle das Infektionsrisiko gesenkt werden, indem die Sitzungen möglichst kurz gehalten werden. Die nächste Sitzung des Stadtrats von Neuburg an der Donau wird am 23. Februar stattfinden.