Langdorf tritt aus Tourismusgemeinschaft Bayerischer Wald aus

Die Bayerwaldgemeinde Langdorf im Landkreis Regen wird ab 1. Januar 2022 nicht mehr Mitglied in der Tourismusgemeinschaft "Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald" (FNBW) sein. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich für den Austritt aus der FNBW, die bei einer Kündigung bis Mitte 2021 voraussichtlich ab 2022 wirksam ist. Bürgermeister Michael Englram (CSU) begründet die Entscheidung damit, dass die Langdorfer Gastgeber sich nie so richtig für die Tourismusgemeinschaft erwärmt hätten.

Langdorf wird sich selbst vermarkten

Außerdem liege Langdorf näher an der Arberregion mit dem bekannten Urlaubsort Bodenmais und werde nicht so sehr mit dem Nationalpark in Verbindung gebracht, auch wenn der Park "natürlich Anziehungspunkt für Touristen ist".

"Uns ist klar, dass wir uns dann wieder alleine vermarkten müssen", sagte Englram dem BR. Denn weder Bodenmais noch die Arberregion bieten eine Werbegemeinschaft. Aber Langdorf habe nur 40.000 bis 45.000 Gästeübernachtungen - also relativ wenig. Man wolle sich auf die eigenen Aufgaben konzentrieren und das Personal in der Tourist-Info von Langdorf aufstocken, auch wenn das teurer wird. Bisher stellte die FNBW das Personal.

Für die Übernachtungszahl sei die FNBW "weder ein Erfolg noch ein Misserfolg", so der Bürgermeister. Eine Übernachtungssteigerung im Jahr 2019 führt er aber eher auf die Erweiterung eines Langdorfer Hotels zurück, nicht so sehr auf die Arbeit der Tourismusgemeinschaft.

Tourismusgemeinschaft bedauert den Austritt

Der Frauenauer Bürgermeister Fritz Schreder (SPD), Vorsitzender des FNBW-Trägervereins, bedauert den Austritt von Langdorf. "Der Schritt ist wirklich schade," sagte er dem BR, "denn die Vereinigung bringt unsere Region voran." Es sei auch schade, dass es im Vorfeld der Entscheidung kein Gespräch gab, bei dem man über Verbesserungsmöglichkeiten reden hätte können.

Die Tourismusgemeinschaft besteht aus 13 Gemeinden im Gebiet des Nationalparks Bayerischer Wald. Mit dem Austritt von Langdorf sind es nur noch zwölf Gemeinden. Schon seit Jahren will auch der Bürgermeister von Zwiesel den Austritt. Er bekam dafür aber keine Mehrheit.