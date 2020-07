Landwirtschaftsschulen schließen: Kritik an Kanibers Reform

Zwei der fünf schwäbischen Landwirtschaftsschulen schließen und zwei Landwirtschaftsämter werden massiv umstrukturiert – das sind zentrale Punkte der Strukturreform, die das bayerische Landwirtschaftsministerium am Dienstag bekannt gab. Damit soll die komplette Landwirtschaftsverwaltung modernisiert werden, angepasst an die Herausforderung der Branche: Klimawandel, Tierwohl, Ressourcenschutz, Artenvielfalt und Digitalisierung.

Landwirtschaftsreform betrifft Ämter und Schulen

In Schwaben stößt die Reform nicht nur auf Begeisterung. Kritik ruft vor allem die Schließung der beiden Landwirtschaftsschulen in Augsburg und Mindelheim hervor. Die Standorte in Wertingen, Kempten und Kaufbeuren bleiben bestehen. Betroffen sind auch die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF): Zwei der fünf schwäbischen Standorte werden in ihrer Verwaltung zusammengelegt.

Mit der Schließung in Mindelheim verschwindet ein Schwerpunkt

Überraschend kam das Aus für den Schulstandort in Mindelheim im Landkreis Unterallgäu, wie der Behördenleiter des dortigen AELFs, Rainer Nützel, dem BR mitteilte. Schwerpunkt des Unterrichts dort sind Grünland und Ackerbau. Diese Inhalte würden an den verbleibenden Standorten nicht so stark vermittelt, gab der örtliche Kreisverbandsgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands im Unterallgäu, Helmut Mader, zu Bedenken: "Wir sind traurig, das reißt ein Loch in unsere Ausbildungslandschaft."

Erwartetes Aus für Landwirtschaftsschule in Stadtbergen

Für den Standort Stadtbergen der Landwirtschaftsschule Augsburg hingegen war die Nachricht keine wirkliche Überraschung, sagte Schulleiter Konrad Hörl dem BR: Dort kam in manchen Schuljahren gar kein Jahrgang zusammen. Deshalb sind die 17 Schüler, die im Oktober ihre Ausbildung antreten, auch die letzten "Wirtschafter für Landbau", die dort ausgebildet werden.

Letzter Ausbildungsjahrgang bis März 2022

Im März 2022 schließt der Standort der Landwirtschaftsschule Augsburg in Stadtbergen. Augsburgs Vorsitzender des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF), Franz Rotter, kritisierte, dass das Landwirtschaftsministerium die Entscheidung im Alleingang getroffen habe: "Auf unsere Landwirtschaftsschüler aus dem Raum Augsburg kommen lange Fahrtwege zu", gab er zu Bedenken.

Die Landwirtschaftsschule in Augsburg ist 150 Jahre alt

Dass nach über 150 Jahren Schluss mit der Ausbildung von Landwirten ist, wertet Schulleiter Konrad Hörl als "Zeichen der Zeit". Das entspricht auch dem politischen Gedanken, der hinter der Reform der Landwirtschaftsverwaltung steht – und nicht nur die Schulen, sondern auch zwei schwäbische Landwirtschaftsämter betrifft.

Ämter werden zusammengelegt: Effizientere Verwaltung

Die Ämter in Nördlingen und Wertingen, sowie in Krumbach und Mindelheim werden in ihrer Verwaltung zusammengelegt. Gleichzeitig sollen die Ämter in allen Belangen Ansprechpartner für die Landwirte werden. Bisher waren beispielsweise hochspezialisierte Fachzentren an einzelnen Standorten angesiedelt, die jetzt flächendeckend auf alle Ämter verteilt werden.