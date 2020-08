Landwirtschaftsministerin besucht Lebensmittelstandort Kulmbach

In Kulmbach ist die Lebensmittelindustrie zuhause. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat am Donnerstag einige Betriebe besucht und mit jungen Landwirten diskutiert. Sie lobte den Lebensmittelstandort Kulmbach. "Das ist eine Region, die für Ernährung, für gute fachliche Praxis, für Einklang von Natur und Produktion steht", so Klöckner. Eingeladen hatte sie die Kulmbacher Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner (CSU).

Landwirtschaftsministerin Klöckner diskutiert mit Jungbauern

Die Bundeslandwirtschaftsministerin traf sich unter anderem mit Jungbauern und Jungbäuerinnen aus der Region. Sie diskutierten mit der Bundeslandwirtschaftsministerin über den Klima-und Umweltschutz, über gesicherte Ernten, Tierwohl und die Reduktion von Düngemitteln.

"Landwirtschaft war schon immer dem Wandel unterworfen und Gesellschaft hat auch immer wechselnde Anforderungen an die Nahrungsmittelproduktion. Vor 40, 50 Jahren ging es darum, Ernten zu sichern und satt zu werden. Heute ist Essen sehr politisch: Was essen wir? Wie wird etwas hergestellt? Landwirte müssen heute viel mehr Erwartungen erfüllen." Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner

Landwirte müssen in ihre Höfe investieren

Um den Ansprüchen gewachsen zu sein, müssen viele Höfe jedoch umgestaltet werden. Und das kostet Geld. Ohne Unterstützung von Bund und Ländern sei das für kleinere Betriebe kaum umsetzbar, betonten die Jungbauern. Sie wünschen sich vor allem Planungssicherheit.

"Am Ende werden wir nichts erreicht haben, wenn kleine regionale Landwirte aufhören und wir dann die Produkte importieren, auf deren Standards wir gar keinen Einfluss haben." Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner

Die Ministerin besuchte neben dem geplanten Uni Campus auch den Forschungsstandort des Bundeslandwirtschaftsministeriums in Kulmbach, das Max-Rubner-Institut, das sich mit der Sicherheit und Qualität von Fleisch befasst.

Bund Naturschutz verlangt strengeres Tierwohllabel

Der Bund Naturschutz (BN) forderte indes von Klöckner eine verpflichtende Haltungskennzeichnung für Fleisch. Das freiwillige Tierwohllabel für Schweinefleisch sei unzureichend, um den Verbrauchern und Verbraucherinnen zu mehr Durchblick an der Fleisch-und Wursttheke zu verhelfen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des BN.

Landwirtschaftsministerin soll sich für bäuerliche Betriebe einsetzen

Zudem fordert der BN von Klöckner auch ein Bekenntnis zur Ablehnung der Gentechnik im Essen, zum Stopp des geplanten Handelsabkommens mit Südamerika "Mercosur" und ein klares Eintreten zu Gunsten bäuerlicher Betriebe bei den laufenden Verhandlungen um die künftige Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union.