Landwirtschaftsbetriebe aus Unterfranken ausgezeichnet

Das Versuchs- und Bildungszentrum für Schweinehaltung in Schwarzach am Main im Landkreis Kitzingen und der landwirtschaftliche Betrieb Norbert Götz im Bad Bockleter Ortsteil Aschach im Landkreis Bad Kissingen haben den Staatsehrenpreis im Bereich Landwirtschaft bekommen. Ausgezeichnet wurden die Betriebe für ihr vorbildliches Engagement in der Ausbildung. Neben den zwei Betrieben aus Unterfranken bekamen noch acht andere Betriebe in Bayern den Preis.

Preisträger setzten "hohe Maßstäbe"

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) überreichte die hohe Auszeichnung im Rahmen eines Festakts in der Allerheiligen Hofkirche der Residenz in München. "Mit ihren beispielhaften Konzepten setzen die Preisträger hohe Maßstäbe in der Ausbildung", sagte Kaniber. Durch den Staatsehrenpreis würden nicht nur ihre besonderen Ausbildungsleistungen gewürdigt. Die Auszeichnung dient laut Ministerin auch den Ausbildungssuchenden als wichtige Orientierungshilfe. Derzeit befinden sich bayernweit in der Landwirtschaft etwa 1.200 junge Menschen in Ausbildung, im September starteten gut 700 Schülerinnen und Schüler mit dem Berufsgrundschuljahr, so das Ministerium.

Kriterien für die Auswahl der Preisträger

Der Staatsehrenpreis "Vorbildliche Ausbildung in der Landwirtschaft" ist eine Gemeinschaftsinitiative des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der in der Ausbildung aktiven berufsständischen Verbände, dem Verband landwirtschaftlicher Meister und Ausbilder in Bayern sowie dem Verband für landwirtschaftliche Fachbildung in Bayern. Die Bewerber wurden nach mehreren Kriterien ausgewählt. Neben dem hohen Engagement für die Auszubildenden legen die Preisträger besonderen Wert auf deren individuelle Förderung, die regelmäßige Fortbildung von Ausbildern und Auszubildenden sowie Zusatzangebote für Ausbilder und Auszubildende.