Landwirtschaftliches Anwesen bei Roding in Brand

Ein landwirtschaftliches Anwesen in Zenzing im Landkreis Cham ist am frühen Donnerstagabend in Brand geraten. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Ob Tiere zu Schaden gekommen sind, ist laut Polizei noch nicht klar.