Landwirtschaftliche Flächen kosten in Niederbayern am meisten

Landwirtschaftliche Grundstücke in Niederbayern haben im vergangenen Jahr die höchsten Verkaufspreise im Freistaat erzielt. Für den Hektar seien hier im Schnitt 114.703 Euro gezahlt worden, teilt das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mit.

Niedrigsten Preise in Oberfranken

An zweiter Stelle rangierte Oberbayern mit 107.205 Euro. Am niedrigsten waren die Preise in Oberfranken mit 24.415 Euro pro Hektar. Das sind 62 Prozent weniger als im Landesdurchschnitt und nur ein Fünftel des Hektarpreises in Niederbayern.

Donauausbau und Hochwasserschutz Grund für Preissteigerung

Ein Grund für die hohen Grundstückspreise ist, dass für den Donauausbau und den Hochwasserschutz in Niederbayern viele zusätzliche Flächen benötigt werden, wie Peter Huber, Direktor des Bayerischen Bauernverbandes in Niederbayern dem BR sagte. "So entsteht eine erhöhte Grundstücksnachfrage durch öffentliche Träger und das treibt den Preis in die Höhe", sagte Huber.

Landwirte wollen bei Verkauf Ersatzflächen

Landwirte verkaufen ihre Flächen sehr ungern und nur dann, wenn sie im Gegenzug eine andere gleichwertige landwirtschaftliche Fläche dafür bekommen. "Die Landwirte brauchen ihre Flächen, sie leben ja schließlich davon", so Huber. Diese Ausgleichsflächen müsse die öffentliche Hand erst erwerben, bevor sie mit den Landwirten getauscht werden können.

Öffentliche Hand baut und investiert gerade viel

"Hinzu kommt, dass man aktuell auf der Bank keine Zinsen bekommt. Da verkauft niemand gerne sein Grundstück", erklärt Huber. Verschärft wird die Situation dadurch, dass die öffentliche Hand gerade jetzt in Niederbayern aber viel baut und investiert. Für den Straßenbau und das Ausweisen von Wohn- und Gewerbegebieten werden viele Flächen benötigt.

5.669 Grundstücke wurden verkauft

Insgesamt wurden in Bayern im vergangenen Jahr 5.669 landwirtschaftliche Grundstücke, ohne Gebäude, mit einer Fläche von 8388 Hektar verkauft - für eine Gesamtsumme rund 533 Millionen Euro. Der durchschnittliche Kaufwert lag bei 63.649 Euro je Hektar.