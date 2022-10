Drei Bauern, ein Problem: Bezahlbare Futterpreise

Ein Traktor zieht eine Kartoffelerntemaschine über einen Acker bei Schödlas im Landkreis Hof. Oben auf der Maschine lesen drei Menschen die Steine zwischen den Kartoffeln aus. Es sind Verwandte von Kartoffelbauer Martin Schlegel. Sein Vater fährt die Zugmaschine, er selbst den zweiten Traktor mit dem Ladewagen. Ohne Familienhilfe ginge es nicht. Saisonkräfte einzustellen – wenn es denn überhaupt welche gibt – würde sich nicht rentieren. So erntet die Familie die sieben Hektar Kartoffelacker selbst ab.

Verkauft werden die Knollen über Direktvermarktung in Einkaufsmärkten rund um Münchberg. Durch die Trockenheit sind es heuer teilweise deutlich kleinere Kartoffeln als sonst. Martin Schlegel rechnet mit der Hälfte des üblichen Ertrages. Dazu kommt, dass der Diesel für die Schlepper um das Doppelte teurer geworden ist.

Der Mais verkümmert auf den Feldern

Die Folgen davon, dass der Liter Diesel momentan etwa zwei Euro kostet, spürt auch Jürgen Becher. Der Landwirt aus dem rund zwölf Kilometer entfernten Tennersreuth baut für seine Milchkühe Futter an und braucht dafür Maschinen - von der Aussaat bis zur Ernte. Sein Mais kümmert allerdings auf den Feldern vor sich hin. Anstatt bis auf drei Meter zu wachsen, stehen die Pflanzen nur etwas mehr als die Hälfte hoch. Die Blätter sind braun, die Kolben dünn und die Körner kleiner als sonst.

Ein weiteres Trockenjahr könnte Bauern zum Aufgeben zwingen

Obwohl sie hier auf der Münchberger Gneisplatte mit ihren sandig-lehmigen Böden normalerweise immer genug Wasser haben, ist es in diesem Jahr deutlich zu wenig gewesen. So ein Trockenjahr könne man schon mal aushalten, meint Jürgen Becher, er habe noch Vorräte vom letzten Jahr. Doch wenn 2023 wieder ein Trockenjahr werde, könne es kritisch werden. Er befürchtet, dass manche Bauern aufgeben könnten.

Über den Winter muss das Futter reichen

Etwa 200 Rinder stehen in Jürgen Bechers Ställen: Milchkühe, Kälber und Jungtiere. Sicherheitshalber kauft er Futter zu. Das sind Reste aus der Zuckerrübenproduktion, sogenannte Pressschnitzel - ein natürliches Kraftfutter, das 37 Euro pro Tonne kostet. Einhundert Tonnen hat er eingekauft. Über den Winter stehen 210 Tage ohne frische Ernte an, da muss das Futter ausreichen.

Steigende Transportkosten für Futter aus dem Allgäu

Wenn er in den nächsten Tagen seinen Mais eingefahren hat, ist Schluss für dieses Jahr. Viel wächst nicht mehr und es gab auch schon den ersten leichten Frost. Das Futter ist auch teurer geworden. Verarbeitung und Transport kosten Energie und Kraftstoff. Im Allgäu gebe es heuer Futter im Überfluss, dort habe es genug geregnet, meint Becher. Doch der Transport quer durch Bayern sei sehr teuer. Klar seien auch seine Verkaufspreise gestiegen, aber deswegen bleibe nicht mehr übrig.

Investitionen in die Zukunft schützen nicht vor der Krise

Auch Tobias Puchta hat über 200 Rinder in seinen Ställen stehen. Sein neuer großer Stall in Großlosnitz bei Zell im Fichtelgebirge ist gerade mal zwei Jahre alt. Eine Million Euro hat er investiert. Er führt den Familienbetrieb in fünfter Generation und will unbedingt weitermachen. Daher entschied er sich für den neuen Stall. Das sei seine persönliche Jobgarantie für die nächsten 20 Jahre, erzählt der junge Landwirt und lächelt verschmitzt.

Die größte Sorge: Vieh verkaufen

Aber er müsse die Bankkredite dafür bedienen. Die Stromkosten für den hochautomatisierten Stall, in dem beispielsweise ein Roboter das Futter zusammenschiebt, seien beherrschbar, doch die Futterkosten machen dem 26-Jährigen Sorgen. Auch er zehrt noch von Reserven aus dem vergangenen Jahr, die würden noch für acht Wochen ausreichen. Dann erst muss er auf das Heu aus diesem Jahr zurückgreifen. Seine größte Sorge ist, dass er seinen Viehbestand reduzieren muss, wenn die Kosten explodieren.

Kahle Stellen statt saftiges Gras

Wie die Landwirte Schlegel und Becher kämpft auch Puchta mit Futterproblemen. Wenn er auf einer seiner Kleegraswiesen steht, schaut er auf die Pflänzchen, die kaum zehn Zentimeter hoch sind, obwohl sie schon vor Wochen ausgesät wurden. Dazwischen klaffen immer wieder braune, kahle Stellen, wo gar nichts wächst. Von Weitem sieht die Wiese saftig grün aus, wie auch die anderen Wiesen drum herum. Bei näherem Hinsehen erst zeigen sich die Schäden, die die Trockenheit hinterlassen hat. Ein Schnitt, also das Mähen der Wiese, lohne sich fast nicht, ärgert sich Puchta. Er will noch bis Ende Oktober warten, vielleicht wachsen die Pflanzen bis dahin noch ein wenig. Hoffnung hat er kaum, es ist zu schnell zu kalt geworden.

Momentan arbeiten die Landwirte Puchta, Becher und Schlegel zwischen 50 und 60 Stunden pro Woche. Es bleibe schon noch etwas übrig. Doch ihr Stundenlohn liege unter dem Mindestlohn.