Landwirte zufrieden mit fränkischer Zuckerrübenernte

Auf einem Acker bei Bullenheim im Landkreis Neustadt/Aisch liegt eine der letzten Ladungen der Saison. Lastwagen stehen aufgereiht neben dem Feld. Sie transportieren die Rüben zur Zuckerfabrik im nahegelegenen Ochsenfurt. Dort geht nun die Kampagne 2021/22 offiziell zu Ende. Viele Landwirte sind zufrieden, genauso wie das verarbeitende Unternehmen Südzucker .

Lange Zuckerrübenkampagne geht zu Ende

So lange wie in dieser Saison ging die Zuckerrübenkampagne in Ochsenfurt selten. Start war am 23. September. Südzucker spricht von der bislang zweitlängsten Kampagne am Standort. Zum Vergleich: Letztes Jahr endete die Kampagne bereits Anfang Januar. Grund dafür: Es gab dieses Jahr reichlich Rüben auf den Äckern. Simon Vogel, Leiter der Rohstoffabteilung bei Südzucker in Ochsenfurt, spricht von 88 Tonnen pro Hektar. Das sind 20 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Erntemenge 2021 deutlich gestiegen

Grund für die hohe Erntemenge 2021 waren insbesondere die Niederschläge im Juli und August. In dieser Zeit haben Zuckerrüben den größten Wasserbedarf. Große Rüben sind allerdings nur die halbe Miete. Auch der Zuckergehalt muss passen. Simon Vogel schätzt ihn bei dieser Kampagne auf 18 Prozent, "also im guten bis sehr guten Bereich", wie er sagt.

Generationenwechsel in der Landwirtschaft

Der Verband Fränkischer Zuckerrübenbauer zieht ebenfalls eine positive Bilanz. 3.000 Landwirte bauen in Unterfranken Zuckerrüben an. Deren Zahl ist zwar in den vergangenen Jahrzehnten deutlich geschrumpft. 15.000 Anbauer waren es einst in den 1950er Jahren gewesen.

Aus Sicht des Vorsitzenden Johannes Menth hängt das jedoch vor allem mit dem Generationenwechsel in der Landwirtschaft zusammen. "Sicherlich wird es bedingt durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft Landwirte geben, die sich vielleicht von der Rübe verabschieden", sagt Menth. "Aber in der Summe wird die Zuckerrübe bei uns in der Region weiterhin ein fester Bestandteil der Fruchtfolge bleiben."

Zuckerpreis am Weltmarkt gestiegen

Insgesamt hat Südzucker nach eigenen Angaben knapp zwei Millionen Tonnen Rüben bei der aktuellen Kampagne in Ochsenfurt entgegengenommen. Daraus entstehen demnach etwa 300.000 Tonnen Zucker.

Positiv haben sich aus Sicht von Südzucker auch die Preise am Weltmarkt entwickelt. Im vergangenen Jahr sind die Preise für Zucker gestiegen. Das Unternehmen führt das unter anderem auf Dürre und Hitze in Brasilien zurück. Dadurch entstand eine Verknappung auf dem Markt. Brasilien gilt als größter Zuckerexporteur weltweit.