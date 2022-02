Landwirte unter Druck – Handel fordert mehr Tierwohl

Der Druck auf die Landwirte wächst. Wer Edeka oder Rewe demnächst noch mit Trinkmilch für seine Eigenmarke beliefern will, darf das nur noch, wenn er seine Milchkühe in Haltungsform 2 oder höher hält. Auch beim Fleisch will der Handel auf mehr Tierwohl achten. Die Bauern in Oberfranken, die noch ganz oder teilweise ihre Kühe in Anbindehaltung halten, setzt das mehr und mehr unter Druck. Der Bauernverband fordert deshalb: Wer umstellt, muss für seine Erzeugnisse auch mehr Geld bekommen.

Zur Übersicht: "Aktuelle News und Hintergründe zur Landwirtschaft in Bayern"

Landwirte wollen und können manchmal nicht

Rund 30 Prozent der Milchkühe in Bayern leben teilweise oder ganz in Anbindehaltung. Laut Hochrechnung des Bayerischen Landesamts für Statistik betrifft das rund 13.000 Milchkuhbetriebe. Vielen fehlt der Platz für eine Erweiterung der Ställe, wenn sie mitten im Ort ansässig sind, andere scheuen die hohen Investitionskosten, wenn noch kein Nachfolger gefunden ist. Auch Land für eine Weidehaltung ist teuer, eher selten zu bekommen und hohe Auflagen machen Neubauten für Ställe schwierig.

Umstellung ist nicht immer einfach

Kerstin Betz hat einen kleinen Bauernhof mitten in Mürsbach im Landkreis Bamberg. Sie bewirtschaftet ihn alleine, die Töchter und Eltern helfen mit. Bereits 1996 hat sie die Anbindehaltung mit Genehmigung für 40 Kühe auf eine Laufstallhaltung umgestellt. Bei einer Überprüfung der Behörde wurde vor vier Jahren dann festgestellt, dass der Stall nach neuen Auflagen zu klein ist. Daraufhin baute Betz Liegeboxen in Anbindehaltung an. Sie braucht die Anzahl an Kühen, da sich sonst der Milchviehbetrieb nicht lohnen würde. "Andere brauchen 100 Kühe zum Überleben. Wir müssen es mit 40 machen." Alles, was sie in der Direktvermarktung verdienst, fließt in den Betrieb.

Eine Erweiterung des Laufstalls ist aus baulichen Gründen nicht mehr möglich. Jetzt hat sie eine Weide dazu gekauft. Dort sollen die Kälber im Sommer hinkommen. Neu bauen will und kann sie nicht. Es fehlt am passenden, bezahlbaren Grund und sie weiß noch gar nicht, ob ihre beiden Töchter einmal den Betrieb weiterführen. "Wenn ich jetzt Geld in die Hand nehme und niemand übernimmt aber dann den Hof, dann macht das keinen Sinn." Ihre beiden Mädchen sind jetzt 17 und 22 Jahre. "Auch die ganze Planungsunsicherheit vom Staat her: Was macht man, wie macht man es richtig," beklagt Landwirtin Kerstin Betz.