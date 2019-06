Landwirte in Ostbayern sollen Güllefässer mit Löschwasser füllen

Die Waldbrandgefahr in der Oberpfalz und in Niederbayern hat sich durch die Sommerhitze in den letzten Tagen massiv erhöht. Viele Feuerwehren wie zum Beispiel in Donaustauf (Lkr. Regensburg) oder in Burglengenfeld (Lkr. Schwandorf) haben deshalb die Landwirte in ihrer Region dazu aufgerufen, für den Brandfall mit Wasser gefüllte Güllefässer vorzuhalten. Auch sämtliche Freiwillige Feuerwehren im Kreis Kelheim haben einen solchen Aufruf gestartet.

Zu Wald- und Wiesenbränden komme es immer wieder in Gebieten, die mit Fahrzeugen der Feuerwehr nur schlecht oder gar nicht zu erreichen sind. Außerdem sei die Löschwasserversorgung vor Ort oftmals begrenzt, heißt es zur Begründung.