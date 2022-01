Landwirte sehen "wenig Licht am Ende des Tunnels"

Die Bürokratie häuft sich, Ausgaben werden teurer und die Einnahmen dagegen erhöhen sich nur leicht – das ist die Bilanz des Jahres 2021 des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Landkreis Ansbach. Aktuell sehe man "wenig Licht am Ende des Tunnels", sagt BBV-Kreisobmann Ernst Kettemann bei der Jahrespressekonferenz.

Wettersorgen und hohe Betriebskosten

Die landwirtschaftlichen Betriebe freuten sich im vergangenen Jahr zwar über die häufigen Niederschläge, doch der brachte nicht den erhofften Ertrag. Zu wenig Sonne verringerte die erhoffte Menge und schadete der Qualität der Feldfrüchte. Außerdem stiegen die Produktionskosten auf dem Acker und im Stall, so Kettemann. Das beträfe sowohl Futter- und Düngemittel, als auch den Treibstoff. Im Gegenzug dazu seien die Preise für Milch und Fleisch zu gering angestiegen. Landwirtin Karina Weiß, auf deren Hof zum Jahrespressegespräch geladen wurde, belastet außerdem die zunehmende Bürokratie, der sie im Arbeitsalltag ausgesetzt sei, zum Beispiel bei der Dokumentation der Arzneimittel oder dem Düngeverfahren.

Schweinehaltende Betriebe leiden am meisten

Am meisten gelitten hätten die Ferkelerzeuger und Schweinemastbetriebe. Neben dem geringen Fleischpreis nennt hier der BBV-Kreisobmann auch die Stimmung in der Gesellschaft als Grund. Der Markt werbe dafür auf Fleischkonsum zu verzichten und begründe das mit falschen Angaben zur Klimafreundlichkeit von Fleisch. Immer mehr Betriebe geben auf oder stellen um von Haupt- auf Nebenerwerb. So haben laut Agrarstatistik des Landkreises Ansbach seit 1998 je nach Betriebsart zwischen 71 und 87 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe aufgegeben. Wenn das so weitergehe, müsste immer mehr importiert werden, so Ernst Kettemann. Die Umstellung auf mehr Tierwohl, was sich Landwirtinnen und Landwirte durch die aufwendigen Stallumbauten kaum leisten könnten, wäre kontraproduktiv wenn man dann ins Ausland ausweichen müsste.

Hoffnung und Leidenschaft für Landwirtschaft

Der Hof von Karina Weiß´ Familie umfasst 180 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, hält 90 Milchkühe und eine weibliche Nachzucht. Trotz bereits geleisteter Umbauten und sogar Wasserbetten für ihre Kühe, würde sie laut Tierwohlskala nur die Kategorie zwei von vier belegen, wobei eins "Stallhaltung" und vier "Premiumhaltung" entspricht. Außerdem stünden Investitionen für innovativere landwirtschaftliche Geräte an, die schwer zu finanzieren seien. Ans Aufhören denkt die junge Landwirtin trotzdem nicht. Karina Weiß hofft, den Familienbetrieb einst an ihre Kinder weitergeben zu können.

Mehr Regionalität könnte helfen

In die Politik hat BBV-Kreisobmann Ernst Kettemann nicht allzu große Hoffnung, allerdings könne sich das mit dem neuen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ändern. Aktuell sei noch wenig Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Grundsätzlich wünschen sich Landwirtinnen und Landwirte weniger Bürokratie und mehr staatliche Unterstützung. Nur ein kleines Beispiel wäre hierbei, dass die steuerlichen Entlastungen für Agrardiesel bestehen bleiben. Auch in der Gesellschaft müsse ein Umdenken zu mehr Regionalität stattfinden. Als im Lockdown Lieferketten unterbrochen wurden, war Regionalität bei Verbraucherinnen und Verbrauchern wieder mehr gefragt. Doch aktuell sei alles wieder nahezu wie vor der Pandemie, so Ernst Kettemann.