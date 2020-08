Landwirte protestieren gegen Billigbutter in Uffenheimer Markt

Die Butter für einen Euro in einem Uffenheimer Edeka-Markt hat die Landwirte auf die Palme gebracht . Sie wollen sich diese Niedrigpreise nicht gefallen lassen. Deswegen hat der Bayerische Bauernverband (BBV) vor dem Supermarkt zum Protest aufgerufen. Rund 25 Landwirte sind mit ihren Traktoren gekommen und machen sich ihrem Unmut Luft.

Milchbauern sorgen sich um ihre Existenz

Jürgen Dierauff, BBV-Kreisobmann in Uffenheim sagte dem Bayerischen Rundfunk, man habe Sorge, dass derartige Niedrigpreise in Deutschland Schule machen könnten und die Milchbauern zunehmend unter Druck setzten. Diese seien bei derartigen Preisen auf lange Sicht in ihrer Existenz bedroht.

Vorbeugen gegen Dumpingpreise bei Milchprodukten

Von Seiten des Edeka-Marktes hieß es gegenüber dem BR, das 1-Euro-Angebot sei Teil einer Rabattaktion, wie es sie regelmäßig gäbe. Es gebe keine Bestrebungen regelmäßig Butter zu so günstigen Preisen anzubieten. Dennoch sagte Jürgen Dierauff, der BBV wolle frühzeitig auf das Thema Preisdumping aufmerksam machen, um einer entsprechenden Entwicklung mit Niedrigpreisen für Milchprodukte vorzubeugen.