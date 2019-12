Unterfränkische Bauern protestieren mit "Schlepper-Flashmobs"

Landwirte hatten sich unter anderem an der B303 bei Hofheim, an der B279 bei Ebern, an der B26 bei Gädheim und an einem Kreisel in Haßfurt getroffen. Auch zwischen Prosselsheim und Volkach hatten sich Landwirte positioniert.

Landwirte fordern mehr Mitsprache

Mit ihren Aktionen wollen sie erreichen, dass Landwirte bei politischen Entscheidungen, wie beispielweise der Verschärfung der Düngeverordnung für 2020, miteinbezogen werden. Die Landwirte wollen verhindern, dass es zu einer Verschärfung der Düngemittelverordnung kommt.

Bauern wollen nicht Buhmänner sein

Die Landwirte fühlen sich an den Pranger gestellt. Anfang Dezember hatten bundesweit rund 1.400 sogenannte Mahnfeuer gebrannt. Dazu hat die Gruppe "Land schafft Verbindung" aufgerufen. Der Gruppe "Land schafft Verbindung" gehören Landwirte, Winzer oder Obstbauern an.