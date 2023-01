Landwirte: Flächenverbrauch bremsen – zur Not mit Volksbegehren

Eine deutliche Reduzierung des Verbrauchs landwirtschaftlicher Fläche ist ein wichtiges Anliegen des Bauernverbands im Landtagswahljahr 2023. Präsident Felßner schließt ein Volksbegehren nicht aus. "Wenn es sein muss, kann auch ein Bauernverband ein Volksbegehren starten", sagte er im Interview mit BR24. Der Verband würde sich nirgends anschließen, sondern selbst eines starten. Er ist überzeugt, dass er die Mehrheit der Menschen in Bayern in dieser Frage hinter sich hat.

Neuer Tonfall beim Bauernverband

Günther Felßner ist seit knapp hundert Tagen im Amt, und er schlägt einen neuen Ton an. Zur Landtagswahl etwa will er als oberster bayerischer Bauernlobbyist keine Forderungen an die Politik stellen - Felßner spricht im Interview von Ideen, was charmanter klingt als Forderungen, auf die Politik aber eine ähnliche Wirkung haben dürfte.

Er will mit Politik und Gesellschaft einen Vertrag schließen darüber, welche Leistung die Bauern bringen sollen - bei der Lebensmittel- und Energieproduktion, beim Arten- und beim Klimaschutz. Und – in dieser Hinsicht hat sich nichts geändert beim Bauernverband – er möchte auch sicherstellen, dass alle diese möglichen Leistungen der Bauern auch fair bezahlt werden.