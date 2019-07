Landwirte erwarten durchschnittliche Getreideernte

Zwar habe es kleine Rückschläge wegen der Fröste im Mai gegeben, aber ansonsten habe es "eine ordentliche Versorgung mit Niederschlägen gegeben", so Kettemann. Allerdings schränkte er ein, dass sich die Hitze vom Juni schon negativ auf das Getreide ausgewirkt habe.

Unter dem Strich hoffen die Landwirte in Stadt und Landkreis Ansbach in den nächsten Wochen auf Regen. Die Getreideerträge werden voraussichtlich leicht über dem liegen, was im vergangenen Trockenjahr geerntet wurde.

"Wir rechnen bei der Wintergerste mit einer ganz durchschnittlichen Ernte, und beim Weizen stehen die Bestände recht ordentlich, aber es braucht Regen, und vor allem für den Weizen brauchen wir nicht die hohen Tagestemperaturen. Wenn wir Temperaturen um die 25 Grad hätten, wäre das für den Weizen positiver als diese 35 Grad." Ernst Kettemann, Bayerischer Bauernverband

Keine Auswirkungen auf Brotpreise

Die Verbraucher brauchen sich laut Kettemann keine Sorgen machen, dass das Brot aufgrund des Getreidepreises dieses Jahr teurer wird. Die Landwirte in Stadt und Landkreis Ansbach werden mit etwa 18 Euro pro Dezitonne Weizen in etwa den gleichen Preis erzielen können wie im vergangenen Jahr. In Stadt und Landkreis Ansbach werden insgesamt rund 115.000 Hektar Fläche landwirtschaftlich genutzt. Über 77.000 Hektar davon sind Ackerland.