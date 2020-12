Landwirte blockieren bayerische Zentrallager von Edeka

Mitten in der Nacht standen sie vor dem Zentrallager von Edeka Nordbayern, genauso vor dem Edeka Zentrallager in Straubing. Damit wollten die Landwirte unter anderem gegen die niedrigen Preise für Milch, Gemüse oder Schweinefleisch protestieren, teilte ein Landwirt aus dem Landkreis Haßberge mit.

100 Landwirte protestieren bei Edeka in Gochsheim

Etwa 100 Landwirte haben sich zum Beispiel ab zwei Uhr in der Früh zu einem Protest in Gochsheim bei Schweinfurt versammelt. Drei Stunden lang blockierten sie die Ein- und Ausfahrten des Lagers. "Wir brauchen Lösungen, damit wir Geld bekommen. Wir erwarten, dass die Politik für den Handel Rahmenbedingungen schafft, damit wir wieder kostendeckend und nicht unter unseren Entstehungskosten produzieren können", sagte der Landwirt. "Wir können nicht ständig mehr Auflagen bekommen und nicht mehr bekommen."

Landwirte kritisieren geringe Preise für Erzeugnisse

An den Milchpreisen habe sich demnach seit 40 Jahren nichts geändert. Ein konventioneller Milchbauer erhalte im Augenblick etwa 33 Cent pro Liter Milch, ein Schweinehalter 1,19 Euro pro Kilo Schweinefleisch. Davon zu leben sei schwierig, so der Landwirt: "Es muss was passieren, so geht es nicht mehr." Laut dem Landwirt stauten sich die anfahrenden Lkw bis zur Autobahn A70. Die protestierenden Landwirte in Gochsheim seien aus den Landkreisen Schweinfurt, Haßberge und Kitzingen gekommen.

Landwirte protestieren vor Edeka-Zentrallager in Straubing

An verschiedenen Orten in Bayern hätten nach Angaben des Landwirts ähnliche Proteste stattgefunden. Etwa 60 Traktoren waren es zum Beispiel in Straubing, die das dortige Zentrallager zeitweise blockierten. Die rund 100 Bauern hatten sich am Donnerstagabend versammelt, um gegen zu niedrige Lebensmittelpreise zu protestieren, wie die Polizei mitteilte. Dabei hätten sie auch die Zufahrt zu dem Lager kurzzeitig versperrt.

Ein von der Blockade betroffener Lkw-Fahrer sorgte dort für einen Schreckmoment, als er kurz in Richtung der Demonstranten fuhr, "um eine Durchfahrt zu erzwingen", wie es hieß. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei von der Aktion aber keine Gefahr für die Teilnehmer ausgegangen. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Insgesamt sei die Aktion friedlich verlaufen, die Zufahrt sei nach kurzer Zeit wieder frei gewesen.