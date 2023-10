Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Landwirt von Stier schwer verletzt und von Enkel gerettet

Ein 66-jähriger Landwirt ist am Freitag im oberbayerischen Peiting von einem Stier schwer verletzt worden. Sein Enkel brachte ihn in Sicherheit und alarmierte dann Notruf. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum geflogen.