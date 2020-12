Landwirt verzichtet auf XXL-Gewächshaus in Langenzenn-Hardhof

"Das war unser schönstes Weihnachtsgeschenk", findet eine Hardhofer Bürgerin. Kurz vor Weihnachten erfuhr die Dorfgemeinschaft des Langenzenner Ortsteils, dass der Gartenbaubetrieb aus dem Nürnberger Knoblauchsland nun doch kein Riesen-Gewächshaus bauen möchte, zumindest nicht in Hardhof. Als Grund nannte Geschäftsführer Johannes Höfler den Widerstand der Dorfgemeinschaft. Über Monate hinweg hatten die 44 Einwohner von Hardhof im Landkreis Fürth auf Demonstrationen gegen die Pläne protestiert und viele Langenzenner auf ihre Seite gezogen. Neben einem massiven Eingriff in die Landschaft befürchteten sie einen zu hohen Wasserverbrauch.

Proteste der Hardhofer waren erfolgreich

Landwirt Johannes Höfler ist von den vergangenen Monaten reichlich entnervt. Eine sachliche Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort sei nicht möglich gewesen, so Höfler. Ohne Akzeptanz sei ihm das finanzielle Risiko zu groß. "Ich investiere da immerhin 20 Millionen Euro, da will ich nicht im Internet beschimpft werden", sagte er BR24. Im Langenzenner Rathaus sei er zwar "vernünftig empfangen" worden, aber die Proteste hätten ihm gezeigt, dass er in Hardhof nicht willkommen sei. Nun will der Landwirt andernorts in Franken nach einem Grundstück suchen, um ein Gewächshaus für den Anbau von Bio-Tomaten und –Gurken zu errichten. Denn, im Nürnberger Knoblauchsland hat er keine Möglichkeit mehr, seinen Betrieb zu vergrößern.

Hardhof bleibt wachsam: Grundstück steht weiter zum Verkauf

Thomas Ziegler, einer der Wortführer der Proteste, ist nach Höflers Absage nur vorsichtig optimistisch. Der Landwirt, der dem Gartenbaubetrieb aus dem Knoblauchsland zehn Hektar Fläche verkaufen wollte, wolle das Grundstück ja nach wie vor loswerden. Möglicherweise klopfe bald der nächste Investor an – von niederländischen Treibhausspezialisten sei bekannt, dass sie in ganz Europa Flächen suchten. Vor allem die Discounter bräuchten große Mengen an Bio-Tomaten, am liebsten aus dem süddeutschen Raum. Deshalb sagt Thomas Ziegler: "Wir bleiben wachsam".

XXL-Gewächshaus in Langenzenn-Keidenzell noch nicht vom Tisch

Das zweite Langenzenner Gewächshaus-Projekt im Ortsteil Keidenzell ist hingegen weiterhin aktuell. Dort will ein anderer Knoblauchsländer Gartenbaubetrieb ein riesiges Gewächshaus errichten. Mitte Oktober war trotz heftiger Proteste der Bürger ein Bauantrag eingegangen, den der Langenzenner Stadtrat einstimmig abgelehnt hatte. Damit ist das Projekt aber noch nicht vom Tisch. Die Ablehnung durch den Stadtrat gilt formal nur als "Stellungnahme".

Gewächshaus in Keidenzell: Landratsamt Fürth hat das letzte Wort

Genehmigungsbehörde für das geplante XXL-Gewächshaus in Keidenzell ist das Landratsamt Fürth. Von dort heißt es, dass die Antragsunterlagen rechtlich und technisch geprüft würden. Zudem seien die Träger öffentlicher Belange, wie die Naturschutzbehörde, das Wasserwirtschaftsamt und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, um Stellungnahmen gebeten worden. Wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstünden, hätten die Antragsteller Anspruch auf Genehmigung. Die Prüfung des Antrags werde allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so das Landratsamt. Wann eine Entscheidung getroffen werde, stehe noch nicht fest.